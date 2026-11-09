Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第917回
充電ドック付きでSwitch 2・PC対応！ 静音多機能ゲームコントローラーがスマイルセールで6299円
2026年11月09日 22時15分更新
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EasySMXのゲームコントローラーをチェック
Amazon.co.jpにて、EasySMXのゲームコントローラー「X05PRO」が販売中だ。過去価格は6999円だが、スマイルセールにより10％オフの6299円で購入できる（11月9日時点）。
本製品は、PCやNintendo Switch 2、モバイルに対応するゲームコントローラー。Bluetooth・2.4GHz・有線の複数接続に加え、静音ボタン、二段階ホールトリガー、1000Hzポーリングレート、RGBバックライト、充電ドックなどが特徴だ。
充電ドック付きの高コスパモデル
ユーザーレビューを見ると、"手になじむ／かなりバランスの良いモデル／操作感・形状・重量すべてが自分好み"といった声が寄せられている。現時点では10％オフのセール価格で購入可能だ。複数のプラットフォームに対応するゲームコントローラーが欲しい人、充電ドック付きのモデルが欲しい人は、本製品をチェックしてみてはいかがだろうか。
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