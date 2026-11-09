1万6180円のゲーミング液晶が260Hz/0.8msのヌルヌル性能で言うことなし！【スマイルセール】

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アイオーデータの24.5型フルHDゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、アイオーデータの24.5型フルHDゲーミングディスプレー「EX-GD252UHB」が販売中だ。参考価格は1万7980円だが、スマイルセールにより10％オフの1万6180円で購入できる（11月9日時点）。

本製品は、フルHD（1920×1080ドット）のHFSパネルを搭載した24.5型ゲーミングディスプレー。260Hzのリフレッシュレート、0.8msの応答速度、広視野角のHFSパネル、カクつきを抑えるAdaptiveSyncなどが特徴だ。

1万円台なのに260Hz・0.8msはオトクすぎる

ユーザーレビューを見ると、"1万円台で買える圧倒的コスパ／FPSも快適に遊べる／マイナス要素がなかった"といった声が寄せられている。現時点では10％オフのセール価格で購入可能だ。1万円台のゲーミングディスプレーが欲しい人、国産のモデルがいい人は本製品をチェックしてみては？