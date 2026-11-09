【クロミやキティも！】サンリオのキャラが描かれたスマホゲームコントローラー、スマイルセールで10％オフ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

アローンのスマホゲームコントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、アローンのスマホゲームコントローラー「ALG-MOGPADSKU」が販売中だ。過去価格は4945円だが、スマイルセールにより10％オフの4450円で購入できる（11月9日時点）。

本製品は「サンリオキャラクターズ」のシリーズモデルで、本体に「クロミ」のイラストが施されている。iOS16／Android 13以上のスマホに対応し、対応幅は102～177mm、対応厚は12mm以下。そのほか、Bluetoothによる簡単接続、約10時間の連続使用（フル充電の場合）、背面ボタン＋マクロ機能、連射・自動連射機能なども特徴だ。

サンリオとコラボしたスマホゲームコントローラーがセール中

ユーザーレビューを見ると、"最初の一台にオススメ／機能はシンプルで使いやすい／かわいい"といった声が寄せられている。現時点では10％オフのセール価格で購入可能だ。サンリオとコラボしたコントローラーが欲しい人、スマホゲームをコントローラーで遊びたい人は、本製品をチェックしてみては？