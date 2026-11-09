大画面16型でキビキビ動く！ Core i5搭載のレノボ「IdeaPad Slim 3」が14万円切り

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IdeaPad Slim 3は、Lenovoの販売するノートパソコンです。Amazon限定モデルがスマイルセールで、13万4800円（13％オフ）で販売されています（10月21日現在）。

本製品は、インテル Core i5-13420Hと16GBメモリ、512GB SSDを搭載した16型モデルです。画面比率16:10の縦長WUXGA IPS液晶を採用し、広い作業領域を確保しています。

Wi-Fi 7やBluetooth v5.4などの最新通信規格やMicrosoft 365 Personal、Dolby Audio機能も備えているほか、約1.68kgの軽量ボディでマルチタスクや仕事も快適に行えます。

Hシリーズ Core i5＆16GBメモリで快適な処理能力

パワフルな第13世代インテルCore i5 HシリーズCPUと16GBメモリを搭載。複数作業や重い処理もスムーズにこなします。

縦広で作業効率が高まる16.0型16:10 WUXGA液晶

縦方向の表示領域が広い16:10比率のWUXGA IPSパネルを採用。文書作成やウェブ閲覧などの作業がより快適に行えます。

最新のWi-Fi 7や多機能端子を備えた充実の拡張性

高速通信のWi-Fi 7に対応。映像出力や給電が可能なType-C、HDMI、SDカードリーダーなど豊富な端子を搭載しています。

まとめ：縦広画面でマルチタスクも快適な一台

おすすめしたいのは、「画面の大きなノートPC」を求める人です。16型の16：10縦広ディスプレーで、通常のPCより画面を広々と使えます。重量1.68kgはノートとして軽めです。

16GBメモリ／512GBストレージを備えつつ、CPUもCore i5-13420Hと十分。動画視聴や資料作成などをマルチタスクしてもキビキビ快適に動く一台です。ぜひこの機会に購入を検討してみてください。