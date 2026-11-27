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「Amazonベーシック 単3形 アルカリ乾電池 20本」は、Amazonブランドの単3乾電池詰め合わせです。現在ブラックフライデー先行セールで、726円（15％オフ）で販売され、売れています（11月27日現在）。

本製品は、時計やリモコン、おもちゃ、懐中電灯など幅広い機器に使える1.5Vの単3形アルカリ乾電池です。使用推奨期限10年の長期保存に対応し、液漏れ防止設計や破裂を防ぐ構造を備えています。

普段使いのストックから防災の備えまで手軽に用意でき、フラストレーションフリーパッケージを採用しています。

10年保存対応で日常の補充や防災備蓄にも便利

使用推奨期限10年と20本入りで、普段使いのストックから非常時の防災用まで幅広く備えられます。

液漏れ防止や破裂対策など安心感のある構造

耐腐食性部品や液漏れ防止設計、絶縁リングと2つの小穴を備え、機器への影響や破裂を抑えます。

さまざまな機器に使える1.5V単3アルカリ乾電池

時計や懐中電灯、おもちゃ、コントローラーなど日常の幅広いデバイスに使いやすい1.5V電池です。

まとめ：ここで1年分をまとめ買いしておくのもアリ

おすすめしたいのは、「単3形乾電池を良く使う人」です。目覚まし時計や懐中電灯、リモコンにゲームコントローラー、無線マウスなど、交換頻度は多くなくても「動かなくなると困る」ものに乾電池は使われています。

本製品は他ブランドの乾電池と比べて安く、気軽に使えるのもポイント。10年持つ液漏れ防止設計もされているので、思い切って1年分を買っておくのも賢い買い方かもしれません。

ブラックフライデー先行セールで15％オフとお買い得なこの機会を、お見逃しなく。