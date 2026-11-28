Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第411回
27型WQHDモニターが1万7000円台！圧倒的コスパの「KTC H27T27S」がお買い得【Amazonブラックフライデー先行セール】
2026年11月28日 13時15分更新
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仕事もゲームもこれ1台で快適！
「KTC H27T27S」
H27T27Sは、KTCが販売する27型モニター。Amazon.co.jpではブラックフライデー先行セールで、1万7799円（11％オフ）で販売されています（11月28日現在）。
WQHD（2560×1440）解像度と最大144Hzリフレッシュレートに対応したモニターです。HDR10やAdaptive Sync、フリッカーフリーやソフトウェア調光（LBL）などの機能を備えています。
HDMI 2.0×2やDisplayPort 1.4×1を搭載し、VESA 100×100mmにも対応。モニターアームを使用した自由な設置が行えます。サイズはおよそ「奥行き19.1×幅19.1×高さ45.0cm」となります。
「KTC H27T27S」の特徴
27型WQHDと144Hz・Adaptive Sync対応
精細なWQHD表示と最大144Hz駆動、Adaptive SyncやHDR10により、作業から映像やゲームまで滑らかに表示できます。
フリッカーフリーやLBLなど長時間利用に配慮
フリッカーフリーとソフトウェア調光、省エネ設計を備え、長時間の作業や視聴でも目に優しい環境を整えやすいです。
複数の入力端子とVESA対応・3年保証を備える
HDMI×2とDisplayPort×1に加え、VESA規格や3年保証にも対応し、設置の自由度と安心感を得られます。
まとめ：この性能でこの価格！
おすすめしたいのは、「安価で高品質なモニター」を探している人です。27型、WQHD、144Hzという充実したスペックながら1万7000円台という圧倒的なコスパ。とってもお買い得です。
資料作成やウェブ閲覧といった仕事はもちろん、動画視聴やゲームといったエンタメもカクつきを抑えた美麗な映像で楽しめます。この機会に、ぜひモニターの買い替えを検討してみてください。
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