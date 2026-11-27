Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第407回
厚さ約12mmで8000mAh！CIOのQi2.2対応モバイルバッテリーが25%オフ
2026年11月27日 19時00分更新
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薄型軽量で持ち運びやすい！
「SMARTCOBY SLIM II」
SMARTCOBY SLIM IIは、CIOの販売するモバイルバッテリーです。Amazon.co.jpではブラックフライデー先行セールで、5980円（25％オフ）で販売され、売れています（11月27日現在）。
本製品は、厚さ約12mm・重さ約170gの薄型軽量ボディに、8000mAhの容量とQi2.2対応最大25Wワイヤレス充電を備えたモバイルバッテリー。
充電速度優先と発熱抑制を切り替える2つのワイヤレス充電モードや、最大30W出力のUSB-C有線充電にも対応し、外出先や移動中のスマホ充電を快適にします。
「SMARTCOBY SLIM II」の特徴
厚さ約12mm・重さ約170gで8000mAhのバランス設計
薄型軽量ボディに8000mAhを備え、スマホと重ね持ちしやすくバッグやポーチにも収まりやすいです。
Qi2.2最大25W無線と2つのモード切替に対応
最大25Wのワイヤレス充電に対応し、速度優先と発熱抑制の2モードを状況に合わせて切り替えられます。
最大30WのUSB-C有線充電にも対応
USB-Cポートを使えば最大30W出力で有線充電もでき、イヤホンやタブレットなどの充電にも活用できます。
まとめ：スマホにくっつけて充電しながら操作可能
おすすめしたいのは、「薄型軽量のモバイルバッテリー」を探している人です。スマホの裏にくっつけて使うワイヤレス充電に対応しており、充電しながら端末を操作しても気になりにくいのが特徴です。
容量と重量のバランスも良く、日常使いにぴったりと好評の一品。本体ボタンを3秒長押しするだけで、速度優先か発熱抑制かのモードチェンジができます。ブラックフライデー先行セールで25％オフとお買い得なこの機会を、お見逃しなく。
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