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SMARTCOBY SLIM IIは、CIOの販売するモバイルバッテリーです。Amazon.co.jpではブラックフライデー先行セールで、5980円（25％オフ）で販売され、売れています（11月27日現在）。

本製品は、厚さ約12mm・重さ約170gの薄型軽量ボディに、8000mAhの容量とQi2.2対応最大25Wワイヤレス充電を備えたモバイルバッテリー。

充電速度優先と発熱抑制を切り替える2つのワイヤレス充電モードや、最大30W出力のUSB-C有線充電にも対応し、外出先や移動中のスマホ充電を快適にします。

厚さ約12mm・重さ約170gで8000mAhのバランス設計

薄型軽量ボディに8000mAhを備え、スマホと重ね持ちしやすくバッグやポーチにも収まりやすいです。

Qi2.2最大25W無線と2つのモード切替に対応

最大25Wのワイヤレス充電に対応し、速度優先と発熱抑制の2モードを状況に合わせて切り替えられます。

最大30WのUSB-C有線充電にも対応

USB-Cポートを使えば最大30W出力で有線充電もでき、イヤホンやタブレットなどの充電にも活用できます。

まとめ：スマホにくっつけて充電しながら操作可能

おすすめしたいのは、「薄型軽量のモバイルバッテリー」を探している人です。スマホの裏にくっつけて使うワイヤレス充電に対応しており、充電しながら端末を操作しても気になりにくいのが特徴です。

容量と重量のバランスも良く、日常使いにぴったりと好評の一品。本体ボタンを3秒長押しするだけで、速度優先か発熱抑制かのモードチェンジができます。ブラックフライデー先行セールで25％オフとお買い得なこの機会を、お見逃しなく。