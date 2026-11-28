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Power Bankは、Ankerの販売するモバイルバッテリーです。Amazon.co.jpではブラックフライデー先行セールで、参考価格1万7990円のところ40％オフの1万790円で販売中。過去1ヵ月で1000点以上売れています（11月28日現在）。

本製品は、25000mAhの大容量と最大100W出力（合計最大165W）に対応したモバイルバッテリー。巻き取り式と一体型のUSB-Cケーブル2本を内蔵し、ケーブルを持ち運ぶ手間を解消してくれるのが特徴です。

MacBookやスマホなど最大4台を同時充電可能。リアルタイムで出力やバッテリー残量を確認できるディスプレーも搭載しており、隙のない万能さを誇ります。

大容量＆単ポート最大100Wの高出力

25000mAhの容量と3つのUSB-Cポート各最大100W出力を備え、スマホだけでなくノートPCの充電にも対応できます。

内蔵ケーブル2本で持ち運びが楽

巻取り式と一体型のUSB-Cケーブルを計2本搭載し、別途ケーブルを持ち歩く手間を減らしつつ最大4台同時充電が可能です。

入出力状況をリアルタイムで確認できるディスプレー

出力や本体への入力状況、残量や充電時間の目安を画面でリアルタイムに確認でき、充電管理をわかりやすく行えます。

まとめ：1台で2～3個ぶんの働き

おすすめしたいのは、「大容量のモバイルバッテリー」を求めている人です。25000mAhという超大容量は小型製品の2～3個分に相当し、1台で最大4台まで充電できる力強さが嬉しいです。

USB-Cケーブルが一体化されているため、別途持ち運ぶ必要がないのもありがたいポイント。旅行や出張などで「ケーブルどこいった～？」と探す手間がなくなります。

少々重い（約595g）のがネックですが、それだけの価値がある一品。いまならブラックフライデー先行セールで40％オフなので、ぜひ購入をご検討ください。