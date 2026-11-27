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本製品は、ダイソンが販売する羽根なしファンヒーターです。現在ブラックフライデーセールで4万4900円（25％オフ）で販売され、売れています（11月27日現在）。

最大の特徴は空気清浄機、扇風機、ヒーターの1台3役で一年中使えること。高性能HEPAフィルターで花粉やハウスダスト、ウイルス、ニオイを除去しながらきれいな空気を部屋全体に循環させます。

自動温度制御機能や触れても火傷しにくい安心設計も備え、季節家電の入れ替え不要で快適に使えます。

空気清浄・扇風機・ヒーターの1台3役で年中活躍

冬はヒーター、夏は扇風機、一年中空気清浄機として使え、季節ごとの入れ替えの手間を減らせます。

高性能HEPAフィルターで空気をきれいに循環

花粉やハウスダスト、ニオイなどを取り除きながら、きれいな空気を部屋全体に循環させます。

自動温度制御と羽根なし設計の安心感

暖めすぎを抑える自動温度制御機能と、羽根のない安心なデザインで日常使いしやすい仕様です。

まとめ：冷暖房機器をまとめて1つに

おすすめしたいのは、「扇風機やファンヒーターを使ってる人」です。本製品を使えば、夏が過ぎたから扇風機をしまってヒーターを引っ張り出して……と、入れ替え作業する必要がなくなります。サイズは「奥行き24.8×幅24.8×高さ76.4」cmです。

空気清浄機としての機能もあるため、健康にも良い一品。ぜひブラックフライデーセールで【25％オフ】とお買い得なこの機会に、購入を検討してみては。