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「M575SPd」は、ロジクールが販売するトラックボールマウスです。Amazon.co.jpではブラックフライデー先行セールで、参考価格8470円のところ、4980円（41％オフ）で販売され、過去1ヵ月で5000点以上売れています（11月28日現在）。

本製品は、本体を動かさず親指でボールを転がして操作する静音ワイヤレスマウスです。従来モデルM575からクリック音を80％削減し、接続方式もBluetoothおよび同梱のLogiBoltレシーバー（2.4GHz）へ刷新しました。

エルゴノミック形状やマクロ機能Smart Actions、最長18ヵ月の電池寿命を備え、省スペースや作業効率の向上を両立します。

クリック音を80％削減し、Logi Boltにも対応した静音無線設計

従来比80％の静音クリックに加え、BluetoothとLogiBolt接続に対応し、静かな環境や混み合う無線環境でも快適に使えます。

腕を動かさず疲れにくいエルゴノミック形状と省スペース性

本体を固定したまま親指で操作でき、手のひらを支える形状と傾斜スクロールホイールで手首や腕の負担と設置スペースを抑えます。

Smart Actions対応と単三形電池1本で最長18ヵ月の電池寿命

Logi Options+のSmart Actionsで作業を効率化でき、単三形電池1本で最長18ヵ月使えるため電池交換の手間も減らせます。

まとめ：腱鞘炎の予防に！

おすすめしたいのは、「長時間マウスを触る人」です。通常のマウスは手首や腕で動かすため、腱鞘炎など痛みに悩む人も多いです。トラックボールマウスは腕を動かさないため、痛みが軽減されて楽になります。

さらに本製品は、静音仕様・滑らか・電池の持ちも良いと三拍子そろった好評の一品。ブラックフライデー先行セールで41％オフとなったこの機会をお見逃しなく！