【本日発売】あのゴディバが「チョコクロ」を監修！ サンマルクカフェ初コラボ

サンマルクカフェは11月6日から、チョコレートブランド「ゴディバ」との初のコラボレーション商品4品を全国で期間限定発売します。
サンマルク×ゴディバの初コラボ！
サンマルクカフェとゴディバが初めてコラボレーション。「満たすショコラ」をテーマに、ゴディバのシェフ・ショコラティエ／パティシエであるヤニック・シュヴォロー氏が監修した4商品を展開します。
中でも注目したいのが、サンマルクカフェの看板商品「チョコクロ」をゴディバが監修した「贅沢チョコクロ」です。
▲「ゴディバ監修 贅沢チョコクロ」（460円、食べくらべセット：640円、プレミアムBOX（5個入）：2100円）
クロワッサン生地から、中に入っているチョコレート、チョコクリームまで、ベルギー産チョコレートを使用したというチョコクロです。
トッピングにはカカオニブを添え、ほろ苦さと食感のアクセントをプラス。定番のチョコクロとはひと味違う、カカオの豊かな風味を楽しめる、ちょっと大人な仕立てだといいます。
さらに、定番の「チョコクロ」と食べ比べができるセットも登場。
サンマルクカフェ初の「クロッフィン」も！
今回のコラボでは、サンマルクカフェ初となる「クロッフィン」も登場します。
▲「ゴディバ監修 クロッフィン」（490円）
クロッフィンとは、クロワッサンとマフィンを掛け合わせたハイブリッドスイーツ。
ベルギー産チョコレートを練り込んだクロワッサン生地に、ザクザクした食感と、なめらかな口どけが特徴の2種類のチョコクリームを入れ、店内のオーブンで焼き上げて提供します。
なお、こちらの商品に限り、販売開始は12時からです。
ホットショコラとパフェもゴディバ監修
さらに、チョコレートを存分に楽しめるドリンクとパフェも登場します。
▲「ゴディバ監修 ホットショコラ」（720円）
カカオ分54.5％のベルギー産チョコレートにミルクを合わせたホットショコラです。
トッピングには、ベルギー産チョコレートを使用したホイップやソースを使用。飲み進めるうちにホイップやソースが溶け出し、味の変化も楽しめるそうです。
▲「ゴディバ監修 ショコラパフェ」（950円）
カカオ分73％のベルギー産チョコレートを使ったオリジナルショコラアイスをはじめ、自家製チョコプリン、ココアビスケット、ホイップ、ダークチェリーなどを重ねたパフェです。
店内のオーブンで焼き上げる特製チュイールや、スティック状の巻きチョコもトッピング。グラスの底にはカシスピューレを忍ばせ、食べ進めると味わいが変化する仕立てだといいます。
4商品とも2027年1月7日までの販売を予定しています。
【サンマルクカフェ×ゴディバ 特設サイト】
https://www.saint-marc-hd.jp/lp/cafe/product/godiva-collaboration/
いつものチョコクロとどう違う？
サンマルクカフェといえば、やっぱりチョコクロ！ その看板商品をチョコレート専門ブランドのゴディバが監修するとは。
いつものチョコクロと、どれくらい味が違うのでしょうか？ 定番品との「食べくらべセット」も用意されているので、これは実際に食べ比べてみたい！
※価格はすべて税込です。店舗によって価格が異なる場合があります。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります