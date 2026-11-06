【本日発売】あのゴディバが「チョコクロ」を監修！ サンマルクカフェ初コラボ

サンマルクカフェは11月6日から、チョコレートブランド「ゴディバ」との初のコラボレーション商品4品を全国で期間限定発売します。

サンマルク×ゴディバの初コラボ！

サンマルクカフェとゴディバが初めてコラボレーション。「満たすショコラ」をテーマに、ゴディバのシェフ・ショコラティエ／パティシエであるヤニック・シュヴォロー氏が監修した4商品を展開します。



中でも注目したいのが、サンマルクカフェの看板商品「チョコクロ」をゴディバが監修した「贅沢チョコクロ」です。



▲「ゴディバ監修 贅沢チョコクロ」（460円、食べくらべセット：640円、プレミアムBOX（5個入）：2100円）

クロワッサン生地から、中に入っているチョコレート、チョコクリームまで、ベルギー産チョコレートを使用したというチョコクロです。



トッピングにはカカオニブを添え、ほろ苦さと食感のアクセントをプラス。定番のチョコクロとはひと味違う、カカオの豊かな風味を楽しめる、ちょっと大人な仕立てだといいます。



さらに、定番の「チョコクロ」と食べ比べができるセットも登場。

サンマルクカフェ初の「クロッフィン」も！

今回のコラボでは、サンマルクカフェ初となる「クロッフィン」も登場します。

▲「ゴディバ監修 クロッフィン」（490円）

クロッフィンとは、クロワッサンとマフィンを掛け合わせたハイブリッドスイーツ。



ベルギー産チョコレートを練り込んだクロワッサン生地に、ザクザクした食感と、なめらかな口どけが特徴の2種類のチョコクリームを入れ、店内のオーブンで焼き上げて提供します。



なお、こちらの商品に限り、販売開始は12時からです。

ホットショコラとパフェもゴディバ監修

さらに、チョコレートを存分に楽しめるドリンクとパフェも登場します。

▲「ゴディバ監修 ホットショコラ」（720円）

カカオ分54.5％のベルギー産チョコレートにミルクを合わせたホットショコラです。



トッピングには、ベルギー産チョコレートを使用したホイップやソースを使用。飲み進めるうちにホイップやソースが溶け出し、味の変化も楽しめるそうです。

▲「ゴディバ監修 ショコラパフェ」（950円）

カカオ分73％のベルギー産チョコレートを使ったオリジナルショコラアイスをはじめ、自家製チョコプリン、ココアビスケット、ホイップ、ダークチェリーなどを重ねたパフェです。



店内のオーブンで焼き上げる特製チュイールや、スティック状の巻きチョコもトッピング。グラスの底にはカシスピューレを忍ばせ、食べ進めると味わいが変化する仕立てだといいます。



4商品とも2027年1月7日までの販売を予定しています。

【サンマルクカフェ×ゴディバ 特設サイト】

https://www.saint-marc-hd.jp/lp/cafe/product/godiva-collaboration/

いつものチョコクロとどう違う？

サンマルクカフェといえば、やっぱりチョコクロ！ その看板商品をチョコレート専門ブランドのゴディバが監修するとは。



いつものチョコクロと、どれくらい味が違うのでしょうか？ 定番品との「食べくらべセット」も用意されているので、これは実際に食べ比べてみたい！



※価格はすべて税込です。店舗によって価格が異なる場合があります。