かつやの「クリスマス」が豪快！ チキン4枚＋海老フライ4本で1501円、これでいいじゃん

とんかつチェーン「かつや」は「クリスマスボックス」の予約受付を12月18日～25日の期間販売します。価格は1501円。11月1日より事前予約を受け付けています。

かつやのクリスマスボックス！チキン×海老フライ

「クリスマスボックス」は、クリスマスパーティーや冬の食卓に向けた持ち帰り限定のセット商品です。

▲クリスマスボックス 1501円

メインとなる「かつやのフライドチキン」は、かつやの人気メニューであるから揚げをベースに特別仕立てにしたチキン。カリッとザクッとした衣と、ジューシーな肉汁が特徴といいます。

さらに、サクサクの衣とプリッとした食感の海老フライを4本組み合わせていて、全体でフライドチキン4枚と海老フライ4本を一度に楽しめる内容です。

なお、一部店舗ではメニューや価格が異なります。

クリスマスにかつや！ これでいいじゃん！

クリスマスのごちそうを、まさかのかつやで！



フライドチキン4枚に海老フライ4本と、ちょっと豪華な内容です。 1501円でこの内容なら、これでいいじゃん！ と思えちゃいますね。



・予約開始日：2026年11月1日

・販売開始日：2026年12月18日

・販売終了日：2026年12月25日

※価格は税込み表記です。