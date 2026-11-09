Amazonセール情報大紹介！ 第2457回
16GBで足りなくなっても大丈夫？ 最大64GB対応、Office付きMSIノートが12万9800円！
2026年11月09日 20時50分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonスマイル Sale】MSI ノートPC「Modern 15（F1MXG-5213JP）」をチェック！
MSIのノートPC「Modern 15（F1MXG-5213JP）」がAmazonスマイルSALEの対象。参考価格155,800円から17％オフの129,800円で販売中。
16GBメモリを搭載しながら、将来の増設にも対応できるのが魅力だ。MSI「Modern 15」は、メモリの空きスロットを1基備え、最大64GBまで拡張可能。Microsoft 365 Personalの24か月版も付属し、購入後の拡張性と日常の使いやすさを兼ね備えた1台だ。
①DDR5メモリ採用、増設にも対応する設計
メモリにはDDR5規格を採用し、2基のスロットのうち1基が空いている。増設・交換についてはMSI公認サポート店への問い合わせが案内されている。SSDは512GBのM.2 NVMeタイプで、空きスロットはない。
②Core 5搭載、15.6型フルHD液晶を採用
CPUにはインテルCore 5 120Uを採用し、GPUにはインテル グラフィックスを搭載。15.6型のフルHD（1920×1080ドット）液晶は非光沢仕様で、リフレッシュレートは60Hz。OSにはWindows 11 Homeを採用する。
③映像出力とUSB PDに対応するType-C端子
USB 3.2 Gen 2 Type-Cを1基搭載し、映像出力とUSB PDに対応。USB 3.2 Gen 1 Type-Aを3基、HDMI、オーディオコンボジャックも備える。92万画素のWebカメラにはプライバシーシャッターを装備し、本体重量は約1.7kg。
製品スペック
【CPU】インテル Core 5 120U
【メモリ】16GB DDR5（最大64GB）
【ストレージ】512GB SSD（M.2 NVMe）
【ディスプレー】15.6型フルHD（1920×1080ドット）、非光沢、60Hz
【OS】Windows 11 Home
【Office】Microsoft 365 Personal（24か月版）／Office Home & Business 2024 永続版オプション付き
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