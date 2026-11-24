Amazonセール情報大紹介！ 第2497回
Amazon限定モデルはCPUもGPUも強化！ Core i7＋RTX 5060搭載の「TUF Gaming F16」が28万9800円
2026年11月24日 21時50分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】ASUS 16型ゲーミングノートPC「TUF Gaming F16（FX608JMI-I7R5060321T）」をチェック！
ASUSの16型ゲーミングノートPC「TUF Gaming F16（FX608JMI-I7R5060321T）」がAmazonで割引対象。過去価格335,125円から14％オフの289,800円で販売中。
標準モデルのCore i5-13450HXをCore i7-14650HXに、RTX 5050をRTX 5060に強化した今回のAmazon限定モデル。しかも、メモリは最初から32GB、SSDは1TBを搭載している。ゲームも配信も動画編集も、1台のノートPCで楽しみたいなら、この充実した構成は見逃せない。
①GPUはRTX 5060！ GDDR7 8GB搭載
GeForce RTX 5060 Laptop GPU（最大115W）を搭載し、ビデオメモリはGDDR7 8GB。AIアクセラレーション機能を備え、GPUモードの切り替えでCPUを介さず映像信号を直接出力できる。
②144Hzの16型液晶、sRGB約100％
1920×1200ドットの16型ノングレア液晶を採用。144Hzのリフレッシュレートに対応し、動きの速いゲームシーンも滑らかに表示する。sRGB約100％に対応し、映像制作や写真編集にも適している。
③効率よく熱を排出する冷却システムを搭載
本体内部の発熱源を広くカバーする冷却システムにより、内部の熱を効率よく外へ排出。ASUS独自のソフトウェア「Armoury Crate」を使えば、実行中のタスクに合わせて冷却モードを切り替えられる。
製品スペック
【CPU】インテル Core i7-14650HX
【GPU】NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU（最大115W、GDDR7 8GB）
【メモリ】32GB（DDR5-5600）
【ストレージ】1TB SSD（PCI Express 4.0 x4）
【ディスプレー】16型液晶（1920×1200ドット、144Hz、ノングレア）
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