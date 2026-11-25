Amazonセール情報大紹介！ 第2498回
ノートPCの充電器、もう持ち歩かなくていいかも。最大34時間駆動のHP製有機ELノートが2万6400円引き
2026年11月25日 18時10分更新
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【Amazonで割引中】HP 14型ノートPC「OmniBook 5 14-he（C3TB1PA-AAGG）」をチェック！
HPの14型ノートPC「OmniBook 5 14-he（C3TB1PA-AAGG）」がAmazonで割引対象。参考価格211,200円から13％オフの184,800円で販売中。
せっかく軽いノートPCを買っても、充電器やケーブルで荷物が増えてしまってはもったいない。HPの「OmniBook 5 14-he」なら、本体は約1.29kgで、電力効率に優れたSnapdragon Xを搭載。長時間駆動に加え、Microsoft 365 Personalの2年分も付いてくる。仕事用のPCを買い替えるなら、こういうバッテリー持ちを重視したモデルも狙い目だ。
①最大34時間駆動で急速充電にも対応する
長時間のバッテリー駆動に加え、急速充電にも対応。本体サイズは約312.15×217.5mmで、厚さは最薄部約12.69mm、最厚部約15.6mmに収めている。付属のUSB Type-Cケーブルは長さ2mだ。
②14型2K有機ELと16:10の画面比率
14型の2K有機ELディスプレーを採用し、解像度は1920×1200ドット、輝度は300nit。アスペクト比は16:10で、キーボードはバックライト付きの日本語配列となっている。
③高性能NPUを搭載した16GBメモリのAI PC
CPUには最大2.97GHzのSnapdragon X X1-26-100を採用し、GPUはQualcomm Adreno。メモリは16GBのLPDDR5x-8448、SSDは512GBのPCIe Gen4 NVMe M.2を搭載する。
製品スペック
【CPU】Snapdragon X X1-26-100
【メモリ】16GB
【ストレージ】512GB SSD
【ディスプレー】14型2K有機EL（1920×1200ドット）
【バッテリー駆動時間】最大34時間
【重量】約1.29kg
【Office】Microsoft 365 Personal（24カ月版）
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