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【Amazonで割引中】エレコム 電動エアダスター「AD-ALB03BK」をチェック！

エレコムの電動エアダスター「AD-ALB03BK」がAmazonで割引対象。参考価格9,980円から45％オフの5,527円で販売中。

玄関まわりのゴミや洗車後の細部に残った水滴まで吹き飛ばせる、エレコムの電動エアダスター。これだけの風力を備えながら、本体は約220g（ノズル除く）と軽量で、片手で操作できる。風量は3段階に調節でき、パソコン内部の細かな掃除にも使える。年末の大掃除に向けて、一台持っておくのもよさそうだ。

①最大11万rpmの高速回転と逆さ噴射に対応

回転数は約25,000～110,000rpm。逆さ噴射にも対応し、さまざまな角度で使用できる。工具箱にたまったホコリや削りカス、網戸やエアコンのフィルターにたまったホコリの掃除にも使える。

②マグネット式ノズルを外せばハンディファンに

噴射ノズルはマグネット式で、簡単に取り付けられる。ノズルを取り外せば、ハンディファンとしても使用可能。本体は約幅57×奥行き36×高さ137mm（ノズル除く）のコンパクト設計で、材質にはABS樹脂を採用する。

③USB充電式で最長約210分の連続作動

2,500mAhのリチウムイオン電池を2本搭載。連続作動時間は風量に応じて約10～210分、充電時間は約3時間30分（使用環境による）。バッテリー残量が約20％以下になるとLEDランプが点滅する。