Amazonセール情報大紹介！ 第2499回
ポケットサイズの暴風！ 最大風速60m/sのエレコム電動エアダスターがAmazonで5527円
2026年11月25日 19時10分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】エレコム 電動エアダスター「AD-ALB03BK」をチェック！
エレコムの電動エアダスター「AD-ALB03BK」がAmazonで割引対象。参考価格9,980円から45％オフの5,527円で販売中。
玄関まわりのゴミや洗車後の細部に残った水滴まで吹き飛ばせる、エレコムの電動エアダスター。これだけの風力を備えながら、本体は約220g（ノズル除く）と軽量で、片手で操作できる。風量は3段階に調節でき、パソコン内部の細かな掃除にも使える。年末の大掃除に向けて、一台持っておくのもよさそうだ。
①最大11万rpmの高速回転と逆さ噴射に対応
回転数は約25,000～110,000rpm。逆さ噴射にも対応し、さまざまな角度で使用できる。工具箱にたまったホコリや削りカス、網戸やエアコンのフィルターにたまったホコリの掃除にも使える。
②マグネット式ノズルを外せばハンディファンに
噴射ノズルはマグネット式で、簡単に取り付けられる。ノズルを取り外せば、ハンディファンとしても使用可能。本体は約幅57×奥行き36×高さ137mm（ノズル除く）のコンパクト設計で、材質にはABS樹脂を採用する。
③USB充電式で最長約210分の連続作動
2,500mAhのリチウムイオン電池を2本搭載。連続作動時間は風量に応じて約10～210分、充電時間は約3時間30分（使用環境による）。バッテリー残量が約20％以下になるとLEDランプが点滅する。
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