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【Amazonで割引中】Acer 14型ノートPC「Swift Go 14 AI（SFG14-75-A73Z）」をチェック！

Acerの14型ノートPC「Swift Go 14 AI（SFG14-75-A73Z）」がAmazonで割引対象。過去価格257,100円から10％オフの230,888円で販売中。

バッテリー駆動時間は最大約23.5時間と、ほぼ丸一日分。Acerの「Swift Go 14 AI」は、最薄部約9.7mmのアルミニウム製ボディーを採用しており、毎日持ち歩くノートPCとしても魅力的だ。最大47TOPSのAI処理性能を備えたCopilot+ PCで、画像生成やリアルタイム翻訳などのAI機能にも対応している。

①Core Ultra 7と高速メモリを搭載

インテル Core Ultra 7 258Vを搭載。メモリにはLPDDR5X-8533MHzを採用し、デュアルチャネル構成となっている。CPU、GPU、NPUが連携し、ローカルとクラウドのAI処理にも対応する。

②100万：1のコントラストを誇る有機EL

14型有機ELディスプレーは1920×1200ドットで、DCI-P3 100％の広色域に対応。DisplayHDR True Black 500認定を取得し、ブルーライトを軽減する設計も採用している。

③ヒンジは2万回、キーは1000万回の試験

米国軍用規格MIL-STD 810Hに準拠した設計を採用。ディスプレーを180度まで開けるヒンジは2万回の開閉試験に合格している。バックライト付きの日本語キーボードも1000万回の押下試験をクリアしている。

製品スペック

【CPU】インテル Core Ultra 7 258V

【メモリ】32GB

【ストレージ】1TB SSD

【ディスプレー】14型有機EL（1920×1200ドット）

【重量】約1.24kg

【バッテリー駆動時間】最大約23.5時間