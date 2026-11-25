Amazonセール情報大紹介！ 第2500回
暖房をつけても指先が冷たい！ デスクに置ける山善の手元用ミニヒーターがAmazonで3980円
2026年11月25日 20時10分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】山善 手元用セラミックファンヒーター「DMF-D022(W)」をチェック！
山善の手元用セラミックファンヒーター「DMF-D022(W)」がAmazonで割引対象。過去価格4,311円から8％オフの3,980円で販売中。
手元を温めることに特化した、幅わずか11.5cmのセラミックファンヒーター。山善の「DMF-D022(W)」は、デスク上で冷えやすい指先にピンポイントで温風を届けられる。底面のスタンドで風向きも調節でき、パソコン作業や勉強、読書などの際に自分専用の暖房として使える一台だ。
①130Wで手元を温めるコンパクト設計
消費電力は130Wで、冷えが気になる手元や指先をピンポイントで温める。本体は奥行き14cm、高さ6.5cm（スタンド収納時）とコンパクトで、重量は420g。電源コードの長さは約1.6mとなっている。
②温風と送風の2WAY仕様で一年中活躍
寒い季節にはヒーターとして、暖房が不要な季節には送風機として使える2WAY仕様。スイッチを左右にスライドするだけのシンプルな操作で温風と送風を切り替えられ、季節を問わずデスクまわりで活用できる。
③角度を変えられるスタンドと転倒OFF機能
本体底面のスタンドを起こすと風向きが上向きになり、設置場所に合わせて調節できる。スタンド使用時の高さは7.5cm。また、本体が傾いたり倒れたりした際には、転倒OFFスイッチにより自動で運転が停止する。
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