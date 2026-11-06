藤本美貴さんがベスト・ゲーセンニストに！
「アミューズメント エキスポ 2026」がいよいよ開催！会場の模様をレポート
一般社団法人日本アミューズメント産業協会（略称：JAIA）は11月6日、東京ビッグサイト（南展示棟1F・4F）にて、アーケードゲームの祭典「アミューズメント エキスポ 2026」（南1・2ホール、南3・4ホール）を開催。
本日はビジネスデーとなり、明日の11月7日はユーザーデーとなる。ここでは、会場の模様をお届けしよう。
PRイベントには藤本美貴さんも登壇！
本イベントのオープニングとして、「アミューズメント エキスポ 2026 PR発表会」を実施。ここでは、主催代表の挨拶とともに、本イベント、そしてゲームセンターを盛り上げる人物を選出した第1回「ベスト・ゲーセンニスト」を発表。
歌手・タレントとして活躍する藤本美貴さんが、第1回のベスト・ゲーセンニストとして登壇した。藤本さんはテレビ番組で家族とのクレーンゲームのエピソードをしたことで話題に。それが、今回の受賞につながったようだ。
藤本さんは「UFOキャッチャーで金銭感覚を学んでいる」と語り、子どもたちに受賞したことを自慢したいと非常に喜んでいた。本発表会では、藤本さんがクレーンゲーム検定にも挑戦。残念ながら失敗はしたものの、「取れなくても盛り上がる」と、クレーンゲームの魅力を語った。
メダル機や体感ゲームが主流！ 懐かしのクレーンゲームの筐体も
会場は1階と4階の2つのホールを使って実施。各メーカーの最新ゲームは1階に、4階ではプライズの展示が行われていた。また、イベントステージも4階にある。以下では、いくつかのブースをピックアップして紹介しよう。
▼会場マップはこちら！
https://amusementexpo.jp/map/
まずはバンダイナムコエクスペリエンスのブースから。ビデオゲームとして「湾岸ミッドナイト マキシマムチューン イグニッション」や「BIOHAZARAD RE:2 ARCADE」「PENLALIVE」を、またメダルゲームの「ONE PIECE 幻の秘石と運命の歯車」を出展。
ほかにも巨大な太鼓で「太鼓の達人」が遊べる「太鼓の達人 ドーンとでっかいお祭りだドン」を用意。筆者が訪れた際は「太鼓の達人」を遊ぶことができなかったが、ユーザーデーでは行列必至！？
セガ フェイブブースでは、ビデオゲームとして「頭文字D THE ARCADE」を、メダルゲームとして「SMAREVO」と「コロコロクルクルぴぃちゃんず」を出展。ほかにも新作メダルゲームやUFOキャッチャーなども遊べる。
カプコンブースでは、大型フィジカルアクティビティ「Crazy BANeT with CAPCOM ALL STARS」より「ストリートファイター」シリーズのリュウの昇龍拳をモチーフとした「昇龍拳ジャンプ」を体験可能。グッズやカプころん焼きの販売や、クレーンゲームコーナーを用意。
最後はタイトーブース。こちらでは体感アトラクションの「あそんで!そだてる!らくがキッズ」や「呪盤 JUBAN -DICE or DIE」を出展。また、プライズゲームの「CAPRICCIO NEXT」「THE LITTLE BULL 2」を、そして子ども向けAM機器の「チェンジカーレーサー」、体感ゲームの「EGGY HOP」と「DGGY PARTY STEP DASH」などを用意。
ほかにも、約60年前のクレーンゲーム「クラウン603」を展示。こういうタイプのクレーンゲームは昔あったなーと、ちょっぴりノスタルジックな気分にひたれた。
これまで紹介したのはほんの一部。ほかにも体感ゲームやクレーンゲームなど、各社から最新のアミューズメント向けゲームが用意されいてる。また、ユーザーデーにはスタンプラリーなど、各種イベントも実施予定。当日券も販売されているので、アーケードの最新事情を知りたい人は、ぜひとも訪れてみてはいかがだろうか。
【開催概要】
名称：アミューズメント エキスポ 2026
主催：一般社団法人日本アミューズメント産業協会（JAIA）
会期：2026年11月6日／11月7日
ビジネスデー：2026年11月6日 10時～17時（最終入場：16時30分）
ユーザーデー：2026年11月7日 9時～17時（最終入場：16時30分）
会場：東京ビッグサイト 南1・2・3・4ホール（東京都江東区有明3-10-1）
入場料：
ビジネスデー 事前登録制：登録料3000円
※出展社からのご招待チケットをお持ちの方は、入場無料となります。
ユーザーデー アーリー（9時入場）：3000円
スタンダード（10時入場）：2000円
学割（10時入場）：500円
レイト（13時入場）：1000円
※小学生以下無料（アーリーチケットをお持ちの方が同伴している場合のみ9時からご入場いただけます。それ以外は10時から入場可能となりますのでご了承ください。）
※学割のご利用にあたり、学生証をご提示いただく場合がございます。
※学割対象：日本国内の中学校、義務教育学校、中等教育学校、高等学校、高等専門学校、専修学校、大学、大学院に在籍する学生・生徒
※いずれも滞在時間に制限はありません。
※会場での当日券の販売はいたしません。
※ユーザーデーの入場と「AMUSEMENT MUSIC FES 2026」の観覧がセットになったチケットを別途販売中です。また、小学生以下の方も、観覧される場合には観覧チケットが必要です。
出展社：54社（2026年10月現在）
公式サイト：https://amusementexpo.jp/
公式SNS：https://x.com/amusement_expo
お問合せ：一般社団法人 日本アミューズメント産業協会（info@amusementexpo.jp）
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