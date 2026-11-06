一般社団法人日本アミューズメント産業協会（略称：JAIA）は11月6日、東京ビッグサイト（南展示棟1F・4F）にて、アーケードゲームの祭典「アミューズメント エキスポ 2026」（南1・2ホール、南3・4ホール）を開催。

本日はビジネスデーとなり、明日の11月7日はユーザーデーとなる。ここでは、会場の模様をお届けしよう。

PRイベントには藤本美貴さんも登壇！

本イベントのオープニングとして、「アミューズメント エキスポ 2026 PR発表会」を実施。ここでは、主催代表の挨拶とともに、本イベント、そしてゲームセンターを盛り上げる人物を選出した第1回「ベスト・ゲーセンニスト」を発表。

歌手・タレントとして活躍する藤本美貴さんが、第1回のベスト・ゲーセンニストとして登壇した。藤本さんはテレビ番組で家族とのクレーンゲームのエピソードをしたことで話題に。それが、今回の受賞につながったようだ。

藤本さんは「UFOキャッチャーで金銭感覚を学んでいる」と語り、子どもたちに受賞したことを自慢したいと非常に喜んでいた。本発表会では、藤本さんがクレーンゲーム検定にも挑戦。残念ながら失敗はしたものの、「取れなくても盛り上がる」と、クレーンゲームの魅力を語った。

メダル機や体感ゲームが主流！ 懐かしのクレーンゲームの筐体も

会場は1階と4階の2つのホールを使って実施。各メーカーの最新ゲームは1階に、4階ではプライズの展示が行われていた。また、イベントステージも4階にある。以下では、いくつかのブースをピックアップして紹介しよう。

▼会場マップはこちら！

https://amusementexpo.jp/map/

まずはバンダイナムコエクスペリエンスのブースから。ビデオゲームとして「湾岸ミッドナイト マキシマムチューン イグニッション」や「BIOHAZARAD RE:2 ARCADE」「PENLALIVE」を、またメダルゲームの「ONE PIECE 幻の秘石と運命の歯車」を出展。

ほかにも巨大な太鼓で「太鼓の達人」が遊べる「太鼓の達人 ドーンとでっかいお祭りだドン」を用意。筆者が訪れた際は「太鼓の達人」を遊ぶことができなかったが、ユーザーデーでは行列必至！？

セガ フェイブブースでは、ビデオゲームとして「頭文字D THE ARCADE」を、メダルゲームとして「SMAREVO」と「コロコロクルクルぴぃちゃんず」を出展。ほかにも新作メダルゲームやUFOキャッチャーなども遊べる。

カプコンブースでは、大型フィジカルアクティビティ「Crazy BANeT with CAPCOM ALL STARS」より「ストリートファイター」シリーズのリュウの昇龍拳をモチーフとした「昇龍拳ジャンプ」を体験可能。グッズやカプころん焼きの販売や、クレーンゲームコーナーを用意。

最後はタイトーブース。こちらでは体感アトラクションの「あそんで!そだてる!らくがキッズ」や「呪盤 JUBAN -DICE or DIE」を出展。また、プライズゲームの「CAPRICCIO NEXT」「THE LITTLE BULL 2」を、そして子ども向けAM機器の「チェンジカーレーサー」、体感ゲームの「EGGY HOP」と「DGGY PARTY STEP DASH」などを用意。

ほかにも、約60年前のクレーンゲーム「クラウン603」を展示。こういうタイプのクレーンゲームは昔あったなーと、ちょっぴりノスタルジックな気分にひたれた。

これまで紹介したのはほんの一部。ほかにも体感ゲームやクレーンゲームなど、各社から最新のアミューズメント向けゲームが用意されいてる。また、ユーザーデーにはスタンプラリーなど、各種イベントも実施予定。当日券も販売されているので、アーケードの最新事情を知りたい人は、ぜひとも訪れてみてはいかがだろうか。

【開催概要】