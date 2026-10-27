一般社団法人日本アミューズメント産業協会（略称：JAIA）は10月26日、東京ビッグサイト（南展示棟1F・4F）にて開催する年に一度のアーケードゲームの祭典「アミューズメントエキスポ2026」について、南1・2ホール、南3・4ホールの会場マップと出展社一覧を公式サイトで公開した。本イベントの会期は、2026年11月6日と7日の2日間だ。

ここでは、2026年のコンセプト「スゲーーーセン」を体感できる主催者企画をはじめ、11月7日のユーザーデーに開催される「AMUSEMENT MUSIC FES 2026」の出演者・タイムテーブル、各種チケット情報などをお届けしよう。

・公式サイト：https://amusementexpo.jp/

・公式SNS（X）：https://x.com/amusement_expo

「アミューズメント エキスポ」は、ゲームセンターをはじめとしたアミューズメント・エンターテインメント産業のさらなる拡大・発展を目的に開催される、国内最大級の展示会＆ファンイベント。会場には、クレーンゲーム、ビデオゲーム、プリントシール機、メダルゲームなど、さまざまなジャンルの人気アーケードゲームや最新の体験型アトラクションが一堂に集結。

会場内のゲーム機はプレイ料金無料で楽しむことができ（※入場は有料）、東京ビッグサイトに“巨大なゲームセンター”が出現する。

11月6日は業界関係者向けの「ビジネスデー」、11月7日は一般来場者向けの「ユーザーデー」として開催。ユーザーデーでは、各出展社によるイベントやグッズ販売、主催者企画など、アーケードゲームの魅力を一日中楽しめるコンテンツを展開する。

会場マップ＆出展社一覧を公開！ 人気メーカー、関連企業含め過去最多の54社が集結

本年は、昨年の出展社数を上回る過去最多の54社が出展予定。会場には、各社の最新アーケードゲーム機をはじめ、クレーンゲーム、音楽ゲーム、プリントシール機など、多彩なアミューズメントコンテンツが一堂に集結する。

また、公式サイトでは、東京ビッグサイト南1・2ホール、南3・4ホールの会場マップおよび出展社一覧を公開中。各社の出展場所や会場内の配置を、来場前に確認可能だ。

・公式マップURL：https://amusementexpo.jp/map/

今年のコンセプトは「スゲーーーセン」！ 各社のイチ推しゲーム機が勢揃い

2026年は「スゲーーーセン」をコンセプトに、ゲームセンターの魅力を“遊ぶ”だけでなく、「知る・学ぶ・驚く」体験としてお届け。ユーザーデーでは、出展社ブースを巡って各社の「スゲーーーセン」を発見する「スゲーーーセン スタンプラリー」などを実施。さらに、南4ホールのプライズフェアでは、無料でクレーンゲームに挑戦できる「PrizeFair クレーンゲームフリープレイ」を開催予定。

主催者イベントとして「JAIA認定クレーンゲーム検定」も予定しており、ゲームセンターファンはもちろん、親子や学生など幅広い来場者が楽しめる内容を展開する。

メーカーの枠を超えた夢の競演「AMUSEMENT MUSIC FES 2026」出演者＆タイムテーブル公開

11月7日、東京ビッグサイト南4ホールの特設ステージにて「AMUSEMENT MUSIC FES 2026」を開催。人気アーケード音楽ゲームを手がけるコナミアーケードゲームス、セガ フェイブ、タイトー、バンダイナムコグループ（50音順）がメーカーの枠を超えて集結する。音楽ゲームでおなじみの声優やコンポーザー、アーティストが出演する、この日限りのスペシャルイベントだ。

観覧チケットはSS席1万3000円、S席1万1000円、A席1万円で、いずれもアミューズメント エキスポ 2026へ9時から入場可能・特製ペンライト付き。YouTubeでの無料配信も予定している。

※SS席はご好評につき完売いたしました。

＜追加出演者情報＞

●コナミアーケードゲームス

AiMEE

・特設サイト：https://amusementexpo.jp/musicfes/

ユーザーデーは4種類の入場チケットを販売中！ 500円の「学割」も登場

例年の3種類のチケットに加え、本年は学生にも気軽に来場できるよう、新たに500円の「学割チケット」を導入。いずれも滞在時間に制限はなく、会場での当日券販売はない。

・アーリー（9時入場）……3000円

・スタンダード（10時入場）……2000円

・学割（10時入場）……500円

・レイト（13時入場）……1000円

※小学生以下無料（アーリーチケットをお持ちの方が同伴している場合のみ9時からご入場いただけます。それ以外は10時から入場可能となりますのでご了承ください。）

※学割のご利用にあたり、学生証をご提示いただく場合がございます。

※学割対象：日本国内の中学校、義務教育学校、中等教育学校、高等学校、高等専門学校、専修学校、大学、大学院に在籍する学生・生徒

※いずれも滞在時間に制限はありません。

※会場での当日券の販売はいたしません。

※ユーザーデーの入場と「AMUSEMENT MUSIC FES 2026」の観覧がセットになったチケットを別途販売中です。また、小学生以下の方も、観覧される場合には観覧チケットが必要です。

※「AMUSEMENT MUSIC FES 2026」観覧をご希望の方は、ユーザーデー入場と観覧がセットになった「AMUSEMENT MUSIC FES 2026観覧チケット」をご購入ください。

特設サイトURL：https://amusementexpo.jp/musicfes/

●購入方法：公式サイトより各プレイガイドへ。

・ローソンチケット：https://l-tike.com/event/mevent/?mid=732559

・チケットぴあ：https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventBundleCd=b2670766

・楽天トラベル：https://experiences.travel.rakuten.co.jp/experiences/63197?scid=we_txp_amusementexpo- officialsite

【開催概要】