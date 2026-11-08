Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第913回
Switch 2本体や周辺機器を収納できるケースにスティックカバーとスタンドも付いて、スマイルセールで1756円！
2026年11月08日 19時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
JIAKSI Nintendo Switch 2ケースをチェック
Amazon.co.jpにて、「JIAKSI Nintendo Switch 2ケース」が販売中だ。参考価格は1995円だが、スマイルセールにより12％オフの1756円で購入できる（11月6日時点）。
本製品は、Nintendo Switch 2本体や周辺アクセサリーを収納できるケース。外部からの衝撃を防ぐ高密度のEVAハードシェル素材、約490gの軽量設計、Joy-Con 2のスティックカバーなども特徴だ。
2000円未満だけど必要十分なケース
ユーザーレビューを見ると、"値段のわりにかなり良質／しっかりとした丈夫さと容量の多さ／安心できる"といった声が寄せられている。現時点では12％オフのセール価格で購入可能だ。Switch 2本体と必要な周辺機器をまとめて収納できるケースが欲しい人は、本製品をチェックしてみては？
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第912回
トピックス『ゼルダの伝説 時のオカリナ』を外出先で！ Switch 2をドック不要で出力できる14型モバイルディスプレーが30％オフ
-
第911回
トピックス失敗しない軽量ワイヤレスゲーミングマウスと言えば1ヵ月で400点以上購入されたRazerのアイツがスマイルセールで36％オフ
-
第910回
トピックスXBOX版『GTA6』を遊ぶ前に用意しよう！ PowerAの公認有線コントローラーがスマイルセールで3980円
-
第909回
トピックス眼精疲労や睡眠不足に悩むゲーマーに。プロeスポーツチーム開発監修のアイマスクがスマイルセールで20％オフ
-
第908回
トピックスポケットに入るSwitch 2・PC対応の多機能ゲームコントローラーがスマイルセールで14％オフ
-
第907回
トピックス過去1ヵ月で2000点以上購入されたゲーム実況の友、HyperX製コンデンサーマイクがスマイルセールで10％オフ
-
第906回
トピックスゲームで高温になったスマホを約25度も冷やすスマホクーラーが35％オフ！ MagSafe/ホルダー両対応で自動停止機能付
-
第906回
トピックス冷えるゲーマーの手を温めるサンコーのヒーター手袋、スマイルセールで8％オフ
-
第905回
トピックス1万1999円の24型ゲーミングディスプレー、フルHDで180Hz/1msと隙なし！ スマイルセール中に買うべし
-
第904回
トピックス視界を囲って没入感MAX！ 280Hz/0.5msの27型曲面ゲーミングディスプレー、スマイルセールで2万1800円
- この連載の一覧へ