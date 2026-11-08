Switch 2本体や周辺機器を収納できるケースにスティックカバーとスタンドも付いて、スマイルセールで1756円！

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JIAKSI Nintendo Switch 2ケースをチェック

Amazon.co.jpにて、「JIAKSI Nintendo Switch 2ケース」が販売中だ。参考価格は1995円だが、スマイルセールにより12％オフの1756円で購入できる（11月6日時点）。

本製品は、Nintendo Switch 2本体や周辺アクセサリーを収納できるケース。外部からの衝撃を防ぐ高密度のEVAハードシェル素材、約490gの軽量設計、Joy-Con 2のスティックカバーなども特徴だ。

2000円未満だけど必要十分なケース

ユーザーレビューを見ると、"値段のわりにかなり良質／しっかりとした丈夫さと容量の多さ／安心できる"といった声が寄せられている。現時点では12％オフのセール価格で購入可能だ。Switch 2本体と必要な周辺機器をまとめて収納できるケースが欲しい人は、本製品をチェックしてみては？