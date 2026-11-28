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GameSirのスマホコントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、GameSirのスマホコントローラー「GameSir G8+MFi」が販売中だ。参考価格は1万1182円だが、ブラックフライデー先行セールにより19％オフの9107円で購入できる（11月28日時点）。

本製品はMFi認証のiPhone・iPad用有線スマホコントローラーで、125～215mmのサイズに対応する。ドリフトを防止するホールエフェクトスティック＆トリガー、交換式フェイスプレート、ABXY配置変更、可動式Type-C端子のパススルー充電などが特徴だ。

MFi認証のスマホゲームコントローラーが19％オフ

ユーザーレビューを見ると、"直接続なのでラグもないしストレスもない／ゲームをやるならもってこいなアイテム／FPSやアクションゲームなど遅延が影響するゲームに最適"といった声が寄せられている。現時点では19％オフのセール価格で購入可能だ。気になった人はブラックフライデー先行セール中に購入してみては？