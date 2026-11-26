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ホリのNintendo Switch 2対応コントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、ホリのNintendo Switch 2対応コントローラー「【任天堂ライセンス商品】ホリパッド TURBO for Nintendo Switch 2」が販売中だ。参考価格は4480円だが、執筆時点では14％オフの3845円で購入できる（11月26日時点）。

本製品はNintendo Switch 2に対応する有線コントローラー（初代Switchも対応）。ボタンを長押ししている間だけ連射する機能と自動で連射するホールド機能のほか、ボタンの割り当てが可能な背面ボタン、スティックのデッドゾーンを3段階で調整できる機能などを備える。

連射機能搭載のSwitch 2用コントローラー

ユーザーレビューを見ると、"連射機能が期待以上に便利／PCとSwitchの両方で安定して使える／軽くて操作性も良い"といった声が寄せられている。現時点では14％オフのセール価格で購入可能だ。Switch 2をゲームパッドで遊びたい人、連射機能を活用したい人は本製品をチェックしてみてはいかがだろうか？