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ASUSの24.5型フルHDゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、ASUSの24.5型フルHDゲーミングディスプレー「TUF Gaming VG259Q5A」が販売中だ。過去価格は1万6980円だが、ブラックフライデー先行セールにより21％オフの1万3480円で購入できる（11月28日時点）。

本製品はフルHD（1920×1080ドット）のFast IPSパネルを搭載した24.5型ゲーミングディスプレー。200Hzのリフレッシュレート、0.3msの応答速度、DisplayPort 1.4・HDMI×2のインターフェースなどが特徴だ。

過去1ヵ月で1000点以上購入された人気モデルがセール中

ユーザーレビューを見ると、"価格安いのにすげー良い／フルHDならこれ買っとけレベル／コスパ最強のゲーミングディスプレー"といった声が寄せられている。過去1ヵ月で1000点以上購入されている本製品。現時点では21％オフのセール価格で買えるので、200Hz駆動のフルHDゲーミングディスプレーが欲しい人はセール期間中に購入してみては？