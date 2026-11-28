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マウスコンピューターのゲーミングPCをチェック

Amazon.co.jpにて、マウスコンピューターのゲーミングPC「G TUNE DG（RX 9060 XT）」が販売中だ。過去価格は32万982円だが、ブラックフライデー先行セールにより11％オフの28万4280円で購入できる（11月28日時点）。

本製品は、AMD「Ryzen 7 5700X」とAMD「Radeon RX 9060 XT」を搭載したゲーミングPC。メモリーは32GB、ストレージは1TB M.2 SSD、OSはWindows 11 Home。そのほか、240mmラジエーターの水冷CPUクーラー、80PLUS BRONZE認証の750W電源ユニットなども特徴だ。

RX 9060 XT搭載モデルが11％オフ

ユーザーレビューを見ると、"「原神」や「崩壊：スターレイル」などのゲームは快適に遊べる／シンプルな恰好良さを醸すゲーミングPC／初めてのゲーミングPC、買ってよかった"といった声が寄せられている。現時点では11％オフのセール価格で購入可能だ。30万円未満のゲーミングPCが欲しい人にオススメできる。