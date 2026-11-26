※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

tomtocのNintendo Switch 2用ケースをチェック

Amazon.co.jpにて、tomtocのNintendo Switch 2用ケース「tomtoc Switch 2 ケース」が販売中だ。価格は3790円。

本製品は史上最薄をうたうNintendo Switch 2専用のケースで、ジョイスティックやボタン、ポートすべてにしっかりフィットするという。そのほか、軍用規格の丈夫な特殊フェルト素材、12枚収納できるゲームカードスロット、YKK製ファスナー、調整可能なリストストラップ＆ハンドルなども特徴だ。

軽量で最薄のSwitch 2ケース

ユーザーレビューを見ると、"本体カバーを装着したまま収納可能／可愛い見た目と実用性が両立した持ち歩き用ケース／悩んでいるならコレ"といった声が寄せられている。軽量かつ最薄のケースを探している人にオススメだ。