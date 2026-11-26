Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第976回
史上最薄をうたうSwitch 2専用ケースが登場。衝撃に強い素材や12枚収納できるカードスロットなども魅力的
2026年11月26日 21時30分更新
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tomtocのNintendo Switch 2用ケースをチェック
Amazon.co.jpにて、tomtocのNintendo Switch 2用ケース「tomtoc Switch 2 ケース」が販売中だ。価格は3790円。
本製品は史上最薄をうたうNintendo Switch 2専用のケースで、ジョイスティックやボタン、ポートすべてにしっかりフィットするという。そのほか、軍用規格の丈夫な特殊フェルト素材、12枚収納できるゲームカードスロット、YKK製ファスナー、調整可能なリストストラップ＆ハンドルなども特徴だ。
軽量で最薄のSwitch 2ケース
ユーザーレビューを見ると、"本体カバーを装着したまま収納可能／可愛い見た目と実用性が両立した持ち歩き用ケース／悩んでいるならコレ"といった声が寄せられている。軽量かつ最薄のケースを探している人にオススメだ。
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