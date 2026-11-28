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GameSirのXBOX・PC用ゲームコントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、GameSirのXBOX・PC用ゲームコントローラー「GameSir G7 SE」が販売中だ。過去価格は6499円だが、ブラックフライデー先行セールにより15％オフの5524円で購入できる（11月28日時点）。

本製品は、XBOX Series X|S・XBOX One・Windows PCに対応する有線コントローラー。ホール効果センサーを採用したアナログトリガーおよびアナログスティック、有線によるプラグ＆プレイ、作動防止機構を備えた背面ボタン、6軸ジャイロセンサーなどが特徴だ。

GameSir製XBOX・PCコントローラーが15％オフ

ユーザーレビューを見ると、"使いやすいコントローラー／チープさがなく良い品質／信頼できる"といった声が寄せられている。現時点では15％オフのセール価格で購入可能だ。XBOX・PC対応のゲームコントローラーを安く手に入れたい人は、セール期間中に購入してみては？