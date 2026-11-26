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Fractal Designのワイヤレスゲーミングヘッドセットをチェック

Amazon.co.jpにて、Fractal Designのワイヤレスゲーミングヘッドセット「Scape Light」が販売中だ。過去価格は2万9010円だが、執筆時点では29％オフの2万455円で購入できる（11月26日時点）。

本製品は、PCや家庭用ゲーム機、モバイルに対応するワイヤレスゲーミングヘッドセット。USB Type-Aドングル経由の2.4GHzワイヤレス・Bluetooth 5.3・有線の接続方法、置くだけで充電できるマグネットアシスト付きの充電スタンド、ノイズキャンセリングマイクなどが特徴だ。

充電スタンド付き＆3WAY接続で利便性も◎

ユーザーレビューを見ると、"コスト・マイク・音のバランスが非常に良い／値段に見合った製品／初心者にオススメ"といった声が寄せられている。PCケースのFractal Designが手がけた本製品は、現時点では29％オフのセール価格で購入可能だ。高級感のあるワイヤレスゲーミングヘッドセットを手に入れたい人は、本製品を早めにチェックしてみては？