Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第974回
Switchもイケる。最大215mmまで対応のGameSir製スマホ・タブレット用ゲームコントローラー
2026年11月26日 21時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
GameSirのスマホゲームコントローラーをチェック
Amazon.co.jpにて、GameSirのゲームコントローラー「GameSir G8 Plus」が販売中だ。価格は1万1182円。
本製品は、120～215mmまでのスマホ・タブレットに対応するゲームコントローラー。ホール効果センサー付きスティックおよびアナログトリガーのほか、6軸ジャイロセンサー、デュアルモーター、Bluetoothおよび2.4GHz USBレシーバーの接続方法などが特徴だ。
最大215mmの端末に装着できるゲームコントローラー
ユーザーレビューを見ると、"ほぼコントローラーと遜色ない／遅延を感じずに遊べる／満足度が高い"といった声が寄せられている。スマホやタブレットだけでなく、Switchでも利用できるという声も興味深いところだ。スマホとタブレットに装着できるコントローラーが欲しい人はチェックしてみては？
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第975回
トピックスジョイスティックの張力を調整できるXBOXコントローラーを発見。純正＋αの性能を求めている人に刺さる
-
第973回
トピックス「GTA6」を大画面・4Kで遊びたい！ 4万円台で買えるJAPANNEXTの43型4Kディスプレーはどう？
-
第972回
トピックスラピドリや8Kポーリングレートなどを備えた60％有線ゲーミングキーボードが良コスパの6490円
-
第971回
トピックス軽くて小さくて強い!? つかみ持ち・つまみ持ち特化の軽量ゲーミングマウスが17％オフ
-
第970回
トピックス人気の有線ゲーミングヘッドセット「G335」、9％オフの6720円でセール中！
-
第969回
トピックスSwitch 2用ドックカバー、ホコリから守るだけでなく周辺機器も収納できるってすごくない？
-
第968回
トピックス2999円なのが信じられない。マクロ・連射・背面ボタンなどを備えたSwitch 2/PC対応ゲームコントローラー
-
第967回
トピックスPS5でGTA6三昧のアナタへ！ 置くだけで充電できるDualSense用チャージングステーションが9％オフ
-
第966回
トピックススマホが本格モバイルゲーム機の手触りに!? フォートナイトとコラボしたGameSirのゲームコントローラー発売中
-
第965回
トピックスクラウドゲーミングやリモートプレイの相棒にどうぞ。BACKBONEのiPhone用ゲームコントローラーが19％オフ
- この連載の一覧へ