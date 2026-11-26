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GameSirのスマホゲームコントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、GameSirのゲームコントローラー「GameSir G8 Plus」が販売中だ。価格は1万1182円。

本製品は、120～215mmまでのスマホ・タブレットに対応するゲームコントローラー。ホール効果センサー付きスティックおよびアナログトリガーのほか、6軸ジャイロセンサー、デュアルモーター、Bluetoothおよび2.4GHz USBレシーバーの接続方法などが特徴だ。

最大215mmの端末に装着できるゲームコントローラー

ユーザーレビューを見ると、"ほぼコントローラーと遜色ない／遅延を感じずに遊べる／満足度が高い"といった声が寄せられている。スマホやタブレットだけでなく、Switchでも利用できるという声も興味深いところだ。スマホとタブレットに装着できるコントローラーが欲しい人はチェックしてみては？