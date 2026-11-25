Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第973回
「GTA6」を大画面・4Kで遊びたい！ 4万円台で買えるJAPANNEXTの43型4Kディスプレーはどう？
2026年11月25日 23時45分更新
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JAPANNEXTの43型4Kディスプレーをチェック
Amazon.co.jpにて、JAPANNEXTの43型4Kディスプレー「JN-IPS43U」が販売中だ。価格は4万7980円。
本製品は4K（3840×2160ドット）のIPSパネルを搭載した43型ディスプレーで、会議室やサイネージ、映画鑑賞といった用途に適している。そのほか、60Hzのリフレッシュレート、HDR、HDMI・DisplayPortのインターフェースなども特徴だ。
43型の大型4Kディスプレーで「GTA6」を遊んでみたい……
ユーザーレビューを見ると、"43型・4Kを探しているならかなりオススメ／色が素直／約6.5kgと意外に軽い"といった声が寄せられている。「GTA6」を大画面・4Kで遊んでみたい人は、4万円台の本製品をチェックしてみては？
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