Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第975回
ジョイスティックの張力を調整できるXBOXコントローラーを発見。純正＋αの性能を求めている人に刺さる
2026年11月26日 21時15分更新
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8BitDoのXBOX対応ゲームコントローラーをチェック
Amazon.co.jpにて、8BitDoのXBOX対応ゲームコントローラー「8BitDo Ultimate 3C+」が販売中だ。価格は6980円。
本製品はXBOX Series X|S、XBOX One、Windows 10/11に対応するゲームコントローラーで、XBOX公式ライセンスを取得している。張力調整に対応したTMRジョイスティックのほか、ロック機構付きの背面ボタン×2、手になじみやすいグリップ、リアルなフィードバックを実感できるインパルストリガーなどが特徴だ。
スティックの張力調整ができるXBOXコントローラー
純正よりも安価ながらも、スティックの張力調整機能や背面ボタン、ホール効果トリガーなど独自機能を備えた本製品。純正品＋αのゲームコントローラーを求めている人、公式ライセンスを取得したモデルを探している人にオススメだ。
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