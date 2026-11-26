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8BitDoのXBOX対応ゲームコントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、8BitDoのXBOX対応ゲームコントローラー「8BitDo Ultimate 3C+」が販売中だ。価格は6980円。

本製品はXBOX Series X|S、XBOX One、Windows 10/11に対応するゲームコントローラーで、XBOX公式ライセンスを取得している。張力調整に対応したTMRジョイスティックのほか、ロック機構付きの背面ボタン×2、手になじみやすいグリップ、リアルなフィードバックを実感できるインパルストリガーなどが特徴だ。

スティックの張力調整ができるXBOXコントローラー

純正よりも安価ながらも、スティックの張力調整機能や背面ボタン、ホール効果トリガーなど独自機能を備えた本製品。純正品＋αのゲームコントローラーを求めている人、公式ライセンスを取得したモデルを探している人にオススメだ。