『ゼルダの伝説 時のオカリナ』を外出先で！ Switch 2をドック不要で出力できる14型モバイルディスプレーが30％オフ

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cocoparの14型モバイルディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、cocoparの14型モバイルディスプレー「C-14QH」が販売中だ。参考価格は2万2999円だが、スマイルセールにより30％オフの1万5999円で購入できる（11月6日時点）。

本製品は、2.5K（2560×1600ドット）の解像度を搭載した14型モバイルディスプレー。Nintendo Switch 2をType-Cケーブル一本、ドック不要で画面出力できるのが魅力だ。そのほか、120Hzのリフレッシュレート、sRGB：100％の広色域、自立スタンド、付属の収納ケースなども特徴。

『ゼルダの伝説 時のオカリナ』を外出先で遊びたい人に

ユーザーレビューを見ると、"画質がきれいで満足／サブディスプレーとして十分／Switch 2はType-Cだけで出力できた"といった声が寄せられている。現時点では30％オフのセール価格で購入可能だ。『ゼルダの伝説 時のオカリナ』を外出先や旅行先で遊びたい人にオススメできる。