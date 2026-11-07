Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第912回
『ゼルダの伝説 時のオカリナ』を外出先で！ Switch 2をドック不要で出力できる14型モバイルディスプレーが30％オフ
2026年11月07日 19時30分更新
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cocoparの14型モバイルディスプレーをチェック
Amazon.co.jpにて、cocoparの14型モバイルディスプレー「C-14QH」が販売中だ。参考価格は2万2999円だが、スマイルセールにより30％オフの1万5999円で購入できる（11月6日時点）。
本製品は、2.5K（2560×1600ドット）の解像度を搭載した14型モバイルディスプレー。Nintendo Switch 2をType-Cケーブル一本、ドック不要で画面出力できるのが魅力だ。そのほか、120Hzのリフレッシュレート、sRGB：100％の広色域、自立スタンド、付属の収納ケースなども特徴。
『ゼルダの伝説 時のオカリナ』を外出先で遊びたい人に
ユーザーレビューを見ると、"画質がきれいで満足／サブディスプレーとして十分／Switch 2はType-Cだけで出力できた"といった声が寄せられている。現時点では30％オフのセール価格で購入可能だ。『ゼルダの伝説 時のオカリナ』を外出先や旅行先で遊びたい人にオススメできる。
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