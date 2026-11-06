0.1mm単位で高さ調整！神エイムを叶える国産「プロフリーク V2 Aoi V3」

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「プロフリーク V2 Aoi V3」は、NEXT CONTROLLERSが販売する可変式フリークです。Amazon.co.jpでは、1993円で販売され、売れています（11月6日現在）。

本製品はコントローラーのスティックに装着し、操作性と精度を高める日本製のアタッチメントグッズ。特許取得の無段階調節機構により、5.8mm〜8mmの範囲で0.1mm単位の高度な高さ調整が可能です。

指先にフィットする凸型形状と滑りにくい特殊エラストマー素材により、手汗をかく場面でも安定した操作をサポートします。PS5やPS4、Switch Proコンなど幅広いコントローラーに対応する高耐久モデルとなります。

0.1mm単位で高さを調整できる特許取得の無段階調節

特許技術を採用した独自の調節機構を搭載。プレイスタイルや手の大きさに合わせ、ネジの仕組みで0.1mm単位で好みの高さを作れます。

凸型形状と特殊素材で高いグリップ力を実現

指先を置きやすい凸型トップと滑りにくい特殊素材を採用。長時間の激しいプレイや手汗による滑りをしっかり抑えます。

国内工場で一貫製造された安心と信頼の日本製品質

金型製作から製造・梱包まで山形県の国内工場で実施。精密な設計と高品質素材により、3〜5年の使用に耐える高耐久設計です。

まとめ：目指せ神エイム！

おすすめしたいのは、「精密なコントローラー操作」を求める人です。スティック部分の高さを増やすと、同じ力でもより細かい操作ができます。本製品は高さを0.1mm単位で調整できるのが良いですね。

とくにFPSなどの瞬間的に緻密な操作が求められるシーンでは、あるのと無いのとで大違いです。「勝ち」にこだわるなら2000円くらい安い買い物。ぜひこの機会に購入を検討してみては。