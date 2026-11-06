XBOX版『GTA6』を遊ぶ前に用意しよう！ PowerAの公認有線コントローラーがスマイルセールで3980円

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PowerAのXBOXコントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、PowerAのXBOXコントローラー「PowerA Wired Controller for Xbox Series X|S」が販売中だ。参考価格は5500円だが、スマイルセールにより28％オフの3980円で購入できる（11月6日時点）。

本製品は、XBOX Series X|S、XBOX One、Windows 10／11に対応する有線コントローラー（XBOX公式ライセンス製品）。直感的なボタン配置やデュアル・ランブルモーター、3.5mmステレオミニ端子、約3mのUSBケーブルなどが特徴だ。

『GTAVI』をXBOX・PCで遊びたい人に◎

ユーザーレビューを見ると、"純正コントローラーの代用として申し分ない／コスパ抜群／どのジャンル問わず不都合なく動作。入力遅延や誤操作もない"といった声が寄せられている。現時点では28％オフのセール価格で購入可能だ。もうすぐ発売される『グランドセフトオートVI』をXBOXで遊びたい人、純正より安いコントローラーを探している人は、本製品をチェックしてみては？