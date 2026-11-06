Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第909回
眼精疲労や睡眠不足に悩むゲーマーに。プロeスポーツチーム開発監修のアイマスクがスマイルセールで20％オフ
2026年11月06日 22時45分更新
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REJECTのアイマスクをチェック
Amazon.co.jpにて、REJECTのアイマスク「BLACKOUT」が販売中だ。参考価格は2480円だが、スマイルセールにより20％オフの1980円で購入できる（11月6日時点）。
本製品は、プロeスポーツチーム「REJECT」が開発監修したアイマスク。目を酷使するプロゲーマーの睡眠環境を向上させるために開発したという。顔の形に合わせて変形する低反発メモリーフォームを採用しているほか、99.99％の遮光率を実現させた3D立体形状、サラサラとしたライクラ生地などが特徴だ。
眼精疲労や睡眠不足に悩むゲーマーに◎
ユーザーレビューを見ると、"ちゃんとしたアイマスクの付け心地に驚いた／きちんと光を遮る／これがないと寝られない"といった声が寄せられている。現時点では20％オフのセール価格で購入可能だ。長時間のゲームプレイで目を酷使しがちなゲーマー、睡眠不足に悩んでいるゲーマーにオススメできる。
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