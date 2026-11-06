Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第359回
Switch 2を挿すだけで高音質！ パイオニアのポータブルスピーカーが気になる
2026年11月06日 20時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
ゲームを手軽に高音質化！
「パイオニア ゲーミングスピーカー」
「TQ-PG400K」は、パイオニアが販売するゲーミングスピーカーです。Amazon.co.jpでは、1万1980円で販売されています（11月6日現在）。
本製品はNintendo Switch 2 やスマートフォンなどの画面機器に直接装着して使えるポータブルスピーカーです。USB Type-C接続により、挿すだけですぐに高音質なサウンドを楽しめます。
接続機器からの給電によりバッテリー充電が不要な電池レス設計を実現。約160gの軽量ボディにサラウンド感を高めるWIDEスイッチや自立用スタンドを備え、外出先や自室でも手軽に臨場感あふれるゲーム体験を提供します。
「パイオニア ゲーミングスピーカー」の特徴
装着するだけで音の広がりと臨場感が大幅にアップ
独自の音響処理とWIDEモードにより左右の音を明確に分離。ヘッドホンがなくても定位感と広がりあるサウンドを楽しめます。
充電の手間をなくす電池レス設計と給電ポート
接続機器からの給電で動作するためバッテリー管理が不要。パススルー給電ポート付きで充電しながらプレイも可能です。
約160gの軽量設計＆スタンド搭載でどこでも快適
手持ちでも負担が少ない軽量ボディを採用。背面の2段階調整スタンドを使えば卓上でも最適な角度で画面と音を楽しめます。
まとめ：ゲームの環境音が聞き取りやすい
おすすめしたいのは、「携帯ゲームに音質を求める人」です。面倒なセットアップは必要なし。シンプルに「挿すだけ」でいいのは、Nintendo Switch 2の設計思想とも重なりますね。すごくお手軽に装着できると好評です。
実際に使うと、Switch 2やスマホのスピーカーよりも明らかに音の広がりが良くなります。ゲームの環境音で状況を判別しやすくなり、FPSやアクションゲームでプレイの出来に差が生まれるでしょう。ぜひこの機会に購入を検討してみては。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第360回
トピックス0.1mm単位で高さ調整！神エイムを叶える国産「プロフリーク V2 Aoi V3」
-
第358回
トピックスマウスを動かさない快適さ！ バッファロー初のトラックボールマウス、手に馴染む設計で仕事がはかどる
-
第357回
トピックス映画もゲームも大画面で楽しめる「Fire TV Stick 4K Select」が46％オフと激安！
-
第356回
トピックス15.3型の大画面なのに約1.63kg！ 長時間バッテリーも魅力のレノボ製ノートPC
-
第355回
トピックス4E幅広で締めつけ無し！ニューバランスのゴアテックスシューズ「DynaSoft Nitrel v6」
-
第354回
トピックス20万円切りでRTX 5050＆144Hz液晶搭載！ MSIの15.6型ゲーミングノート「Cyborg 15」
-
第353回
トピックスサッと着込めて暖かい！ ノースフェイスの定番「デナリジャケット」が22％オフ
-
第352回
トピックス限定プロコン付き！Switch 2『ゼルダの伝説 時のオカリナ』豪華セット
-
第351回
トピックス3万円台なのに「光学3倍望遠カメラ」まで！ モトローラの高コスパスマホが34％オフ
-
第350回
トピックスこれからの季節も足元ぽかぽか！ アイリスオーヤマの折りたたみデスクパネルヒーター
- この連載の一覧へ