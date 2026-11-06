Switch 2を挿すだけで高音質！ パイオニアのポータブルスピーカーが気になる

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「TQ-PG400K」は、パイオニアが販売するゲーミングスピーカーです。Amazon.co.jpでは、1万1980円で販売されています（11月6日現在）。

本製品はNintendo Switch 2 やスマートフォンなどの画面機器に直接装着して使えるポータブルスピーカーです。USB Type-C接続により、挿すだけですぐに高音質なサウンドを楽しめます。

接続機器からの給電によりバッテリー充電が不要な電池レス設計を実現。約160gの軽量ボディにサラウンド感を高めるWIDEスイッチや自立用スタンドを備え、外出先や自室でも手軽に臨場感あふれるゲーム体験を提供します。

装着するだけで音の広がりと臨場感が大幅にアップ

独自の音響処理とWIDEモードにより左右の音を明確に分離。ヘッドホンがなくても定位感と広がりあるサウンドを楽しめます。

充電の手間をなくす電池レス設計と給電ポート

接続機器からの給電で動作するためバッテリー管理が不要。パススルー給電ポート付きで充電しながらプレイも可能です。

約160gの軽量設計＆スタンド搭載でどこでも快適

手持ちでも負担が少ない軽量ボディを採用。背面の2段階調整スタンドを使えば卓上でも最適な角度で画面と音を楽しめます。

まとめ：ゲームの環境音が聞き取りやすい

おすすめしたいのは、「携帯ゲームに音質を求める人」です。面倒なセットアップは必要なし。シンプルに「挿すだけ」でいいのは、Nintendo Switch 2の設計思想とも重なりますね。すごくお手軽に装着できると好評です。

実際に使うと、Switch 2やスマホのスピーカーよりも明らかに音の広がりが良くなります。ゲームの環境音で状況を判別しやすくなり、FPSやアクションゲームでプレイの出来に差が生まれるでしょう。ぜひこの機会に購入を検討してみては。