過去1ヵ月で2000点以上購入されたゲーム実況の友、HyperX製コンデンサーマイクがスマイルセールで10％オフ

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HyperXのコンデンサーマイクをチェック

Amazon.co.jpにて、HyperXのコンデンサーマイク「SoloCast 2」が販売中だ。参考価格は8980円だが、スマイルセールにより10％オフの8080円で購入できる（11月6日時点）。

本製品は、過去1ヵ月で2000点以上購入されたUSBコンデンサーマイク。クリアな声を届けられる単一指向性やマイクブームアームに対応するスレッドの内蔵、ワンタップによる直感操作、40度のティルト調整スタンドなどが特徴だ。

過去1ヵ月で2000点以上購入されたマイクがセール中

ユーザーレビューを見ると、"開封してからすぐに使える／感度もよく、声をしっかり拾ってくれる／初心者でも使いやすい"といった声が寄せられている。現時点では10％オフのセール価格で購入可能だ。高評価のマイクが欲しい人、ゲームの通話や配信に適したマイクが欲しい人は、本製品をチェックしてみては？