Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第906回
冷えるゲーマーの手を温めるサンコーのヒーター手袋、スマイルセールで8％オフ
2026年11月06日 21時45分更新
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サンコーのハンドウォーマーをチェック
Amazon.co.jpにて、サンコーのヒーター手袋「ゲーミングてぽっか」が販売中だ。参考価格は3480円だが、スマイルセールにより8％オフの3202円で購入できる（11月6日時点）。
本製品は指先が空いているヒーター手袋。手の甲全体に仕込まれているヒーター、細かい操作がしやすいフィンガーレス、3段階の温度調整、保温性抜群の裏起毛素材などが特徴だ。
ゲーマーの手を温めてくれる手袋、どうでしょう？
ユーザーレビューを見ると、"手の甲が温かいのはとても良いこと／指先の冷えが解消された"といった声が寄せられている。現時点では8％オフのセール価格で買えるため、寒い時期にゲームを遊びたい人はチェックしてみては？
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