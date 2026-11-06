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Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第358回

マウスを動かさない快適さ！ バッファロー初のトラックボールマウス、手に馴染む設計で仕事がはかどる

2026年11月06日 16時00分更新

文● Zenon／ASCII

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Amazonで「バッファロー トラックボール マウス」をチェック！
 

デスクの作業を効率化！
「バッファロー トラックボール マウス」

　バッファロー トラックボール マウス「BSTBB700BKX」が、Amazon.co.jpのスマイルセールで、5890円（16％オフ）で販売されています（11月6日現在）。

　本製品は手首を動かさず指先だけで快適に操作できるのが特徴。スムーズなカーソル操作を可能にする34mmボールと人工ルビーに加え、縦横スクロールに対応する金属製チルトホイールを搭載しています。

　手のひらに馴染むアーチ形状と、主要ボタンが上面に集約されたデザインを採用。Bluetoothと無線接続で最大3台の端末を容易に切り替えられ、デスク作業の効率化を実現します。

「バッファロー トラックボール マウス」の特徴

手首の負担を抑えて狭いスペースでも快適操作

　親指でボールを動かして操作するため本体を動かす必要がなく、狭いデスク空間でも手首や腕の負担を抑えて作業できます。

縦横のスクロールに対応する便利な金属製ホイール

　直感的に扱える金属製ホイールを搭載し、縦だけでなく横方向のスクロールにも対応。Excel作業などの効率をアップさせます。

最大3台のデバイスをボタン一つで手軽にマルチ切り替え

　Bluetoothと無線2.4GHz接続に対応し、ボタン操作で最大3台の端末をスムーズに切り替えて活用できます。

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まとめ：静音性に優れ電池の持ちも十分！

　おすすめしたいのは、「日常的にマウスを触る人」です。通常のマウスは手首や腕で動かすため、痛みに悩む人も多いです。トラックボールマウスは最初こそ慣れが必要ですが、これに慣れると腕の痛みがとてもラクになると好評です。

　静音マウスのため時間と場所を選ばず使えますし、単三電池1本で約2年6ヵ月持つ寿命の長さ、電源スイッチが底面ではなく、側面に付いているのもポイントが高いです。ぜひこの機会に購入を検討してみては。

Amazon.co.jpでチェック

バッファロー トラックボール マウス 無線 Bluetooth 高速スクロール 横スクロール 静音 グラファイトブラック BSTBB700BKX | 34mmボール 人工ルビー 5ボタン 金属ホイール チルト DPI切り替え 500 / 800 / 1200DPI 3台 マルチペアリング 天面ボタン集約 省スペース

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