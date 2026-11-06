Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第357回
映画もゲームも大画面で楽しめる「Fire TV Stick 4K Select」が46％オフと激安！
2026年11月06日 17時00分更新
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定番の商品が激安！
「Fire TV Stick 4K Select」
Fire TV Stick 4K Selectは、Amazonの販売するストリーミングメディアプレーヤー。スマイルセールで、5980円（46％オフ）で購入できます（11月6日現在）。
本製品は、4K Ultra HDとHDR10+に対応したストリーミングメディアプレイヤーです。テレビのHDMI端子に接続してWi-Fiにつなぐだけで、Prime VideoやNetflix、YouTube、TVerなどの豊富な映像コンテンツを高画質で楽しめます。
付属のAlexa対応音声認識リモコンにより、声でのコンテンツ検索が可能なほか、単体でXboxのクラウドゲームプレイやスマートホームの操作にも対応します。
「Fire TV Stick 4K Select」の特徴
4K Ultra HD＆HDR10+の鮮やかで高精細な映像美
4Kテレビに対応し、HDR10+による鮮明で美しい映像表示を実現。映画やドラマなどの作品を臨場感たっぷりに鑑賞できます。
音声で簡単にコンテンツを横断検索できるAlexa機能
リモコンのボタンを押して話しかけるだけで、複数のアプリから目的の作品を一括検索。音声でスムーズに操作が行えます。
ゲーム機なしでXboxのクラウドゲームが遊べる
Xbox Game Passへの加入と対応コントローラーの接続で、本体なしでも話題のクラウドゲームをTVの大画面でプレイ可能です。
まとめ：映画もゲームも大画面で！
おすすめしたいのは、「4Kテレビを持っている人」です。Prime Video、Netflix、YouTubeなど、幅広いアプリに対応しています。
映画などを観るのはもちろん、Xbox Game Pass対応のクラウドゲームをプレイできるのも特徴。Xbox本体が不要なのはスマートです。セールのこの機会に購入を検討してみてはいかがでしょうか。
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