映画もゲームも大画面で楽しめる「Fire TV Stick 4K Select」が46％オフと激安！

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Fire TV Stick 4K Selectは、Amazonの販売するストリーミングメディアプレーヤー。スマイルセールで、5980円（46％オフ）で購入できます（11月6日現在）。

本製品は、4K Ultra HDとHDR10+に対応したストリーミングメディアプレイヤーです。テレビのHDMI端子に接続してWi-Fiにつなぐだけで、Prime VideoやNetflix、YouTube、TVerなどの豊富な映像コンテンツを高画質で楽しめます。

付属のAlexa対応音声認識リモコンにより、声でのコンテンツ検索が可能なほか、単体でXboxのクラウドゲームプレイやスマートホームの操作にも対応します。

4K Ultra HD＆HDR10+の鮮やかで高精細な映像美

4Kテレビに対応し、HDR10+による鮮明で美しい映像表示を実現。映画やドラマなどの作品を臨場感たっぷりに鑑賞できます。

音声で簡単にコンテンツを横断検索できるAlexa機能

リモコンのボタンを押して話しかけるだけで、複数のアプリから目的の作品を一括検索。音声でスムーズに操作が行えます。

ゲーム機なしでXboxのクラウドゲームが遊べる

Xbox Game Passへの加入と対応コントローラーの接続で、本体なしでも話題のクラウドゲームをTVの大画面でプレイ可能です。

まとめ：映画もゲームも大画面で！

おすすめしたいのは、「4Kテレビを持っている人」です。Prime Video、Netflix、YouTubeなど、幅広いアプリに対応しています。

映画などを観るのはもちろん、Xbox Game Pass対応のクラウドゲームをプレイできるのも特徴。Xbox本体が不要なのはスマートです。セールのこの機会に購入を検討してみてはいかがでしょうか。