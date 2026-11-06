Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第356回
15.3型の大画面なのに約1.63kg！ 長時間バッテリーも魅力のレノボ製ノートPC
2026年11月06日 16時30分更新
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最大約19.6時間もつ長時間バッテリー
「Lenovo IdeaPad Slim 3」
Lenovo IdeaPad Slim 3は、15.3インチのノートパソコンです。Amazon.co.jpでは、スマイルセールの15万4800円（14％オフ）で販売されています（11月6日現在）。
本製品は、インテル Core Ultra 5 322と16GBメモリ、512GB SSDを搭載した15.3型スタンダードノートPCです。縦幅が広い16:10のWUXGA IPS液晶を採用し、作業効率の向上を実現しています。
最大約19.6時間の長時間バッテリー駆動や、Microsoft 365 Personal、Dolby Audio対応スピーカーを備えています。約1.63kgの軽量スリムボディで、自宅でも外出先でも快適に作業できます。
「Lenovo IdeaPad Slim 3」の特徴
高い処理能力を叶えるインテル Core Ultra 5搭載
AI処理性能にも優れたインテル Core Ultra 5 322を採用。複数アプリの同時作業や各種作業をスムーズにこなせます。
最長約19.6時間の長時間駆動と急速充電に対応
最大約19.6時間の連続使用が可能。さらに急速充電（Rapid Charge Boost）対応で長時間の移動でも安心です。
見やすい16:10の15.3型WUXGA IPS液晶パネル
画面比率16:10で情報表示量が多いWUXGA液晶を搭載。光沢なし仕様で目が疲れにくく文書作成やウェブ閲覧に最適です。
まとめ：軽くて快適なノートPC
おすすめしたいのは、「軽量大画面のノート」を求める人です。15.3型で16：10の縦広ディスプレー、16GBメモリ／512GBストレージを備えつつ、CPUもCore Ultra 5と十分なスペック。
ノートとして軽めなうえ、1日しっかり持つバッテリーを搭載するため、持ち歩くことが多い人に向いています。ぜひこの機会に購入を検討してみては。
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