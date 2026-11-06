15.3型の大画面なのに約1.63kg！ 長時間バッテリーも魅力のレノボ製ノートPC

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

Lenovo IdeaPad Slim 3は、15.3インチのノートパソコンです。Amazon.co.jpでは、スマイルセールの15万4800円（14％オフ）で販売されています（11月6日現在）。

本製品は、インテル Core Ultra 5 322と16GBメモリ、512GB SSDを搭載した15.3型スタンダードノートPCです。縦幅が広い16:10のWUXGA IPS液晶を採用し、作業効率の向上を実現しています。

最大約19.6時間の長時間バッテリー駆動や、Microsoft 365 Personal、Dolby Audio対応スピーカーを備えています。約1.63kgの軽量スリムボディで、自宅でも外出先でも快適に作業できます。

高い処理能力を叶えるインテル Core Ultra 5搭載

AI処理性能にも優れたインテル Core Ultra 5 322を採用。複数アプリの同時作業や各種作業をスムーズにこなせます。

最長約19.6時間の長時間駆動と急速充電に対応

最大約19.6時間の連続使用が可能。さらに急速充電（Rapid Charge Boost）対応で長時間の移動でも安心です。

見やすい16:10の15.3型WUXGA IPS液晶パネル

画面比率16:10で情報表示量が多いWUXGA液晶を搭載。光沢なし仕様で目が疲れにくく文書作成やウェブ閲覧に最適です。

まとめ：軽くて快適なノートPC

おすすめしたいのは、「軽量大画面のノート」を求める人です。15.3型で16：10の縦広ディスプレー、16GBメモリ／512GBストレージを備えつつ、CPUもCore Ultra 5と十分なスペック。

ノートとして軽めなうえ、1日しっかり持つバッテリーを搭載するため、持ち歩くことが多い人に向いています。ぜひこの機会に購入を検討してみては。