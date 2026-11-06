Kindle漫画セール情報「推し漫」 第320回
【全巻99円】過激な描写の『こどものじかん』が大人の心を強く揺さぶる理由【Amazonマンガ週末祭】
2026年11月06日 16時00分更新
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今週（11月6日～8日）の「Amazonマンガ週末祭」は、「双葉社対象完結作品が全巻99円」特集。対象作品が全巻99円セールです！
その中から、今回は私屋カヲルセンセイの『こどものじかん』をご紹介。
「ロリコンもの」の、その先にある物語
『こどものじかん』は、小学校の新任教師・青木先生と、彼に好意を寄せる小学3年生・九重りんを中心に、新任教師の成長を描いた学園漫画。
おませなりんの言動や、子どもを性的に見せる描写には、苦手意識を持つ人もいると思います。先生と小学生の恋愛という設定にも、抵抗を感じるかもしれません。
ただ、りんは家庭に複雑な事情を抱えており、明るく振る舞ってはいますが、心に寂しさを抱えています。青木先生は、そんな子どもたちと向き合いながら、教師として悩み、少しずつ成長してい苦姿が描かれます。りんを取り巻く大人たちにも、それぞれの事情や迷いがあり、読者の感想にも、「キャラクター目当てで読んだら、人間ドラマのほうが印象に残った」という声があるくらい、ドラマ性を持った作品です。描写の好みは分かれそうですが、人間関係にじっくり向き合ってみたい人にもおすすめです。
「かわいいだけじゃダメですか？」かわいいだけじゃ……ないんです！
こどものじかん
私屋カヲル (著)
全1４巻（完結）
1,386円 (１巻あたり99円)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
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