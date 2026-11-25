ドスパラ おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第98回
ロジクールのゲーミングマウスが4900円に！ ドスパラでGALLERIAと同時購入なら指定デバイスが半額
2026年11月25日 16時50分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
GALLERIAと一緒に買えば指定のロジクール製ゲーミングデバイスが半額！
ドスパラでは現在、新品の「GALLERIA」との同時購入で、指定のロジクール製ゲーミングデバイスが半額になるキャンペーンを開催中。
対象製品は、ワイヤレスゲーミングマウス「G703h」と「PRO X2 SUPERSTRIKE」、磁気式アナログスイッチを採用したゲーミングキーボード「PRO X TKL RAPID」の3製品。それぞれの単品価格と同時購入価格は以下のとおり。
Logicool G703h：9,801円 → 4,900円
Logicool PRO X2 SUPERSTRIKE（ホワイト）：26,235円 → 13,117円
Logicool PRO X TKL RAPID（ブラック）：26,730円 → 13,365円
対象PCの商品詳細ページからカートに追加し、「液晶モニタ／周辺機器」の項目で指定のロジクール製品を選択することで、半額で購入できる。PCの買い替えにあわせて、マウスやキーボードも新調したい人にうれしいキャンペーンだ。
RTX 5060 Ti搭載のGALLERIAはクーポン値引きとポイント還元も！
GALLERIA XGR7M-R56T8G-WL Ryzen 7 5700X搭載
211,980円（クーポン適用後価格）さらに購入＆エントリーで5,000ポイント還元
Ryzen 7 5700XとGeForce RTX 5060 Ti 8GBを搭載したゲーミングデスクトップPC。16GBメモリと500GB Gen4 SSDを備え、「Minecraft: Java ＆ Bedrock Edition for PC」と「PC Game Pass」1カ月版が同梱される。ケースカラーはホワイトで、ガンメタルのモデルもラインアップしている。
このほかにも、対象となるゲーミングデスクトップPCやゲーミングノートPCがラインアップ。PC本体とゲーミングデバイスをまとめて新調したい人は、今回のキャンペーンに注目してほしい。
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