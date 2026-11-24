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中古ゲーミングPCやノートPCがブラックフライデー価格に！

ドスパラでは現在、ブラックフライデーにあわせて、中古デスクトップPCや中古ノートPC、中古PCパーツ、中古スマホなどの値下げ品を販売している。

対象にはゲーミングPC「GALLERIA」やGeForce RTX 4060搭載ノートPCなどもラインアップ。中古PCには通常3ヵ月間の保証が付いている。

Core i7＋RTX 4060搭載GALLERIAが12万8800円！

中古 THIRDWAVE GALLERIA SK

128,800円（ブラックフライデー値下げ）

CPUにCore i7-12700、グラフィックスにGeForce RTX 4060 8GBを搭載。メモリは32GB DDR4、ストレージは500GB SSDで、OSにはWindows 11 Homeを採用している。BD-REドライブも備える。

商品の状態はDランク（訳あり品）。天面と左側面に細かい傷があり、前面の電源ボタンのLEDが点灯しない。保証期間は3ヵ月間となっている。