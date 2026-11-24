ドスパラ おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第97回
Core i7＋RTX 4060搭載「GALLERIA」が12万8800円！ ドスパラのブラックフライデーに訳あり中古PC
2026年11月24日 12時50分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
中古ゲーミングPCやノートPCがブラックフライデー価格に！
ドスパラでは現在、ブラックフライデーにあわせて、中古デスクトップPCや中古ノートPC、中古PCパーツ、中古スマホなどの値下げ品を販売している。
対象にはゲーミングPC「GALLERIA」やGeForce RTX 4060搭載ノートPCなどもラインアップ。中古PCには通常3ヵ月間の保証が付いている。
Core i7＋RTX 4060搭載GALLERIAが12万8800円！
128,800円（ブラックフライデー値下げ）
CPUにCore i7-12700、グラフィックスにGeForce RTX 4060 8GBを搭載。メモリは32GB DDR4、ストレージは500GB SSDで、OSにはWindows 11 Homeを採用している。BD-REドライブも備える。
商品の状態はDランク（訳あり品）。天面と左側面に細かい傷があり、前面の電源ボタンのLEDが点灯しない。保証期間は3ヵ月間となっている。
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