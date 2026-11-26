※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

クーポンによる値引きに加え、ポイント還元も！

ドスパラでは現在、「ブラックフライデー」を開催中。対象の新品パソコンで、最大10万円引きのクーポンと最大10万円分のドスパラポイント還元を併用できる。

クーポンはショッピングカートで指定のクーポンコードを入力することで適用される。利用期限は12月4日(金)10時59分まで。

ポイント還元には、対象PCの購入と会員ログインのうえでのエントリーが必要。獲得したポイントはドスパラの店舗や通販での買い物に使えるほか、Steamウォレットへのチャージにも利用できる。

クーポンの値引き額や還元ポイント数はモデルによって異なるため、詳細は各商品の販売ページで確認してほしい。

Core Ultra 7＋RTX 5070搭載PCが1万円引き！

THIRDWAVE AD-C7F57A-06W Intel Core Ultra搭載

基本構成販売価格:299,980円（クーポン適用で10,000円引き。さらに、購入・エントリーで20,000ポイント還元）

Core Ultra 7 265FとGeForce RTX 5070 12GBを搭載したデスクトップPC。メモリは16GB DDR5、ストレージは500GB Gen4 SSD。クーポン適用後の販売価格は289,980円となる。