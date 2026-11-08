Amazonセール情報大紹介！ 第2452回
13型の大画面、動画専用にするのは惜しい？ ペンも付属するLenovo「Idea Tab Pro」がセールで8万6200円に
2026年11月08日 19時50分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonスマイル Sale】Lenovo 13型タブレット「Idea Tab Pro（ZAHD0832JP）」をチェック！
Lenovoの13型タブレット「Idea Tab Pro（ZAHD0832JP）」がAmazonスマイルSALEの対象。参考価格99,000円から13％オフの86,200円で販売中。
動画を楽しむのはもちろん、気になったことをメモしたり、思いついたアイデアを書き留めたり。せっかくの大画面なら、そんな使い方もしてみたい。Lenovoの「Idea Tab Pro」は、13型の高解像度ディスプレーにSnapdragon 8s Gen 4を搭載し、JBL製4スピーカーも備える。手書き入力に使えるLenovo Tab Pen Plusも標準で付属。動画を見るために買っても、それだけでは終わらなさそうだ。
①13型高解像度画面と付属ペンで手書き入力
13型ディスプレーは3504×2190ドットの解像度を備え、10点マルチタッチに対応。付属品にはLenovo Tab Pen Plusが含まれ、手書き入力にも利用できる。さらにMiracastにも対応する。
②最大3.2GHzの8コアと大容量ストレージ
Snapdragon 8s Gen 4を搭載し、最大3.2GHzで動作するオクタコア構成。メモリは8GBのLPDDR5X、ストレージは256GBのフラッシュストレージを採用する。最大2TBのmicroSDカードにも対応し、OSはAndroid 16を搭載する。
③JBL製4スピーカーに前後カメラも搭載
JBL製4スピーカーを搭載し、Dolby Atmosに対応する。マイクは2基を備える。背面カメラは1300万画素でオートフォーカスとフラッシュを備え、前面には800万画素の固定フォーカスカメラを搭載する。
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