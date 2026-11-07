DVDドライブ、まだ付いてます！ Ryzen 5に16GBメモリ、Officeも備えた富士通の15.6型ノートPCが13万4700円

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【Amazonスマイル Sale】FMV 15.6型ノートPC「FMV WA1-L1（K0A40002JP）」をチェック！

富士通の15.6型ノートPC「FMV WA1-L1（K0A40002JP）」がAmazonスマイルSALE対象。参考価格149,800円から10％オフの134,700円で販売中。

今どきDVDドライブ付き？ と思うかもしれないが、手元のCDやDVDを使いたい人には、やっぱりありがたい装備だ。富士通の「FMV WA1-L1」は、スーパーマルチドライブを内蔵しながら、普段使いに必要な性能やOfficeも備えている。昔ながらの便利さを残しつつ、日々の作業にも使えるノートPCだ。

①DVDドライブ内蔵で15.6型液晶も搭載

DVDスーパーマルチドライブを内蔵。ディスプレーは15.6型フルHD（1920×1080ドット）のスーパーファイン液晶を採用する。本体サイズは幅360×奥行235.5×高さ25mm、重量は約1.7kg。

②6コアRyzen 5と16GBメモリを搭載

CPUは6コア／12スレッドのRyzen 5 5625Uで、最大4.3GHzで動作。メモリは8GB×2枚の16GBデュアルチャネル構成。約512GBのPCIe SSDを搭載し、グラフィックスはAMD Radeon Graphicsを採用。

③OfficeとWi-Fi 6E、端子類も充実

OfficeはMicrosoft 365 Personal（24カ月版）を搭載。Wi-Fi 6EとBluetooth 5.3に対応し、USB Type-Cを1基、Type-Aを2基搭載。HDMI出力や有線LAN端子も備える。

製品スペック

【CPU】AMD Ryzen 5 5625U

【メモリ】16GB（8GB×2、デュアルチャネル）

【ストレージ】約512GB SSD（PCIe）

【ディスプレー】15.6型フルHD（1920×1080ドット）、スーパーファイン液晶

【光学ドライブ】DVDスーパーマルチドライブ

【Office】Microsoft 365 Personal（24カ月版）／Office Home & Business 2024 オプション付