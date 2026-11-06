Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第906回
ゲームで高温になったスマホを約25度も冷やすスマホクーラーが35％オフ！ MagSafe/ホルダー両対応で自動停止機能付
2026年11月06日 17時00分更新
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エレコムのスマホクーラーをチェック
Amazon.co.jpにて、エレコムのスマホクーラー「PWCLPL03BK」が販売中だ。参考価格は3993円だが、スマイルセールにより35％オフの2590円で購入できる（11月5日時点）。
本製品は、マグネットとホルダーの2WAY仕様で脱着できるスマホクーラー。長時間使用時の熱上昇を抑えるベルチェ式を採用し、約-25度の冷却が可能としている。高温になっても自動で停止してくれる異常温度感知センサーも備える。
エレコム製スマホクーラーがスマイルセール中
ユーザーレビューを見ると、"思っていた以上に良い／非常に静か／結露するほど冷えていて驚き"といった声が寄せられている。現時点では35％オフのセール価格で購入可能だ。スマホゲームを長時間遊びたい人、スマホの熱上昇を抑えたい人は、本製品をチェックしてみては？
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