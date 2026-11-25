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ATTACK SHARKのゲーミングマウスをチェック

Amazon.co.jpにて、ATTACK SHARKのゲーミングマウス「ATTACK SHARK F1 AIR」が販売中だ。参考価格は9899円だが、執筆時点では17％オフの8216円で購入できる（11月25日時点）。

本製品は、約43gの軽量ボディを採用した左右対称のワイヤレスゲーミングマウス。中～小サイズの手にフィットし、つかみ持ち・つまみ持ちに適しているという。そのほか、最大8000Hzポーリングレートに対応する有線・無線、最大6万DPIに対応する高精度センサー、3モード接続などが特徴だ。

手が小さい人、軽さを求めている人に◎

ユーザーレビューを見ると、"想像以上に軽い／女性や小学生であればピッタリのサイズ／形状と操作感はかなり好印象"といった声が寄せられている。現時点では17％オフのセール価格で購入可能だ。つかみ持ち・つまみ持ちができるゲーミングマウスが欲しい人、小さい手にフィットするモデルを探している人にオススメできる。