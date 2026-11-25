Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第968回
2999円なのが信じられない。マクロ・連射・背面ボタンなどを備えたSwitch 2/PC対応ゲームコントローラー
2026年11月25日 22時30分更新
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GameasyのNintendo Switch 2対応コントローラーをチェック
Amazon.co.jpにて、GameasyのNintendo Switch 2対応コントローラー「jp-7200-new-Black1」が販売中だ。価格は2999円。
本製品は、Nintendo Switch 2やPC、モバイルなどに対応するコントローラー。Switch 2の場合、HOMEボタンを押すだけでスリープ解除が可能だ。そのほか、好みのボタン操作コンボを記録できるマクロループ機能、ホール効果スティック、Turbo機能、4段階HD振動機能なども特徴。
コスパ重視のSwitch 2対応コントローラー
ユーザーレビューを見ると、"操作も機能も使い勝手が良い／落ち着きのあるデザイン／コスパ重視のコントローラー"といった声が寄せられている。スリープ解除に加え、マクロループや4段階振動などを備えた本製品。3000円を切る価格帯で販売中なので、気になった人はチェックしてみては？
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